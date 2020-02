Nene apedreado en Maipú: liberaron al único acusado

En las últimas horas se produjo un importante giro en la investigación del supuesto intento de asalto en el que resultó gravemente herido un niño de 10 años tras recibir un piedrazo en la cabeza. El hecho se registró el sábado a la tarde en Maipú y el único detenido de la causa, Diego Jofré, fue imputado por "lesiones graves" y recuperó la libertad este miércoles.

Si bien en un principio la fiscal de Homicidios Claudia Ríos investigaba lo ocurrido como "homicidio criminis causa en grado de tentativa", las declaraciones de los testigos que se fueron incorporando al expediente revelaron numerosas inconsistencias en el relato del cuñado del niño, quien había dicho que Jofré lo amenazó con un arma calibre 38 y que, ante su resistencia, comenzó a arrojarle piedras e hirió al pequeño.

Ríos brindó una conferencia de prensa este mediodía en la que explicó que los testigos indicaron que el supuesto asalto no existió y que se trató de una pelea a piedrazos entre conocidos. En la riña se llevó la peor parte el nene de 10 años, quien permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Notti, pero presenta una leve mejoría en las últimas horas.

"No es lo mismo un robo agravado que dos tipos peleando y arrojándose piedras", explicó Ríos, y añadió: "El acusado no tenía ningún arma y andaba en bicicleta, no en moto como dijo el denunciante".

En este sentido, Ríos confirmó que cambió la calificación e imputó a Jofré por "lesiones graves", por lo cual recuperó la libertad al no contar con antecedentes penales. "Su abogado defensor solicitó que se realice la reconstrucción del hecho y un careo. Jofré quiere declarar mañana y contar su versión", indicó la fiscal.

Con respecto al estado de salud del niño, Ríos manifestó que se recupera favorablemente y que pudieron quitarle la asistencia respiratoria. Sin embargo, aclaró que el pequeño continúa internado en terapia intensiva en el nosocomio infantil.

Por último, la fiscal lamentó la cantidad de horas perdidas en investigar el hecho a partir del falso relato del cuñado del niño. "Perdimos tiempo buscando la moto en la que dijo que se movía Jofré y el arma", indicó, y anticipó que el cuñado del niño podría ser imputado si se comprueba que mintió y realizó una falsa denuncia contra el acusado.