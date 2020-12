Cuidado: advierten sobre robos a ciclistas en senderos de Lunlunta

Magdalena M. (41) solía ir a trabajar en su bicicleta. Es médica ginecóloga. Como se había entusiasmado con la bici, los fines de semana también salía con otras personas a pedalear. Hasta que este lunes, cerca de las 14, cuando estaba aproximadamente a un kilómetro de la Iglesia de Lunlunta (Maipú), dos hombres la abordaron a ella y a su amiga Paula.

"Fue a unos 400 metros de un restó bastante conocido. Estaban escondidos detrás de un árbol y uno de ellos tenía un arma", cuenta ahora Magdalena, ya sin su bici. "Es una pena, porque me la había comprado en febrero y la usaba un montón", se lamenta.

Todo duró unos 30 segundos. Uno de los sujetos la empujó y ella se lastimó al caerse sobre unas cortaderas; mientras el otro agresor se abalanzó sobre Paula para quitarle la riñonera y el teléfono. Los ladrones iban a cara descubierta y se escabulleron entre el yuyal, llevando los rodados, un celular y una billetera. Tenían camisetas de fútbol y parecían veinteañeros.

¿Queremos vivir así?

Lo notable es que ambas amigas cuentan que cuando llegaron los patrulleros pocos minutos después se enteraron de que había otras víctimas. "Ahí nomás vimos a una familia a la que le había pasado algo similar -sigue la entrevistada-. Y después, charlando con vecinos que viven por ahí, me contaron que los robos eran permanentes. Entonces yo me pregunto: ¿tenemos que salir de a 15 para que no nos roben? ¿Queremos vivir así?".

Para las afectadas, la potencia que tienen las bicisendas como herramienta urbana se pierde si no se garantiza la seguridad, por lo que piden -junto a sus vecinos- que haya mayores controles, al menos en las horas y días en que se registran más incidentes.