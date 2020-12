Le hundió el cráneo a mazazos a su mujer y está prófugo: ella agoniza

Familiares y allegados de Daniela González, la mujer que se encuentra en estado crítico tras ser atacada por su pareja en su vivienda de la localidad bonaerense de Boulogne, realizaron hoy una movilización para pedir justicia y la pronta aparición del único acusado del hecho.



A través de carteles y cantos, familiares, amigos y allegados a Daniela González (35) pidieron justicia y la pronta detención de su pareja, Diego Hugo Insaurralde, único sospechoso y acusado del intento de femicidio, quien permanece prófugo desde el mismo día del hecho tras el pedido de detención formulado por la fiscal Laura Zyseskind, a cargo de la UFI de temática en Violencia de Género de San Isidro.



Fuentes judiciales señalaron que todo ocurrió cerca de las 3.30 del pasado jueves, cuando Daniela fue atacada a mazazos que le desfiguraron el rostro y le causaron el hundimiento de cráneo. Luego de estar casi cinco horas agonizando, la víctima fue hallada por su familia en la habitación que compartía con su pareja y el hijo de ambos, de 3 años.



"Cuando vino el médico e intentó inyectarle calmantes, ella (por Daniela) llegó a decir ´basta, Hugo, basta´", contó una tía de la víctima, quien confirmó que así la mujer llamaba a su pareja.





Se constató que la mujer fue golpeada con una mancuerna casera, hecha con una lata de leche y rellenada con cemento, indicó un vocero judicial.



Daniela vivía en la misma casa con sus padres, sus cuatro hijos e Insaurralde, a quien conoce desde hace cuatro años y con quien tiene un hijo. Según una fuente con acceso a la causa, González conoció a Insaurralde cuando éste cumplía una pena por "homicidio en ocasión de robo", cuya condena concluyó hace dos años.



"Era una persona de característica callada, no levantaba la voz y era educado. Siempre que pedía plata, la devolvía. El único tema es que es adicto", sostuvo la pesquisa.



Si bien aún es materia de investigación, una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el agresor fue a pedirle dinero a su pareja para comprar droga, y ante la negativa, fue atacada.





Insaurralde no cuenta con denuncias por violencia de género y tenía un trabajo que dejó en el último tiempo, agregó un vocero judicial, quien dijo que tras el ataque que sufrió Daniela, el hombre desapareció.



La familia de víctima confirmó que el hombre no era violento e indicó que sospechan que se escapó para la localidad de José C. Paz, de donde es oriundo.



Daniela continúa internada en grave estado en el Hospital Central de San Isidro producto del hundimiento de cráneo producidos por los golpes en la cabeza y el rostro. "Sigue grave en estado crítico. Está luchando por su vida", aseguró su tía.