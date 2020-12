Carrascosa absuelto: "Ahora quiero saber quién mató a mi mujer"

El viudo Carlos Carrascosa aseguró hoy que lloró al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo absolvió de manera definitiva en la causa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, a la vez que afirmó que ahora sí podrá “morir inocente” y que su objetivo es “saber quién asesinó” a su mujer.

Además, Carrascosa le dijo al fiscal Diego Molina Pico, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa por el crimen de su esposa, que “errar es humano” pero que “no tuvo la sabiduría de reconocerlo”. Lo que sigue es un extracto de una entrevista telefónica que el ex condenado a perpetua -hoy libre- concedió a Télam desde su casa en el partido de Luján.

—¿Cómo recibió la noticia de que después de 18 años la Justicia lo declaró inocente de manera definitiva?

—Estoy en mi casa y no paro de llorar desde que mi abogado Fernando Díaz Cantón me confirmó la novedad. Siempre sostuve que era inocente y que la Justicia se había equivocado conmigo y mi familia.

—Usted había dicho que necesitaba morir inocente, ¿qué va a hacer a partir de ahora?

—Lo primero será ir a juntarme a tomar algo con unos amigos para intentar bajar tantas emociones. El primer objetivo está cumplido, ahora sí voy a morir inocente. El domingo cumplo 76 años. Y ahora viene el objetivo principal: saber quién mató a mi mujer. En los próximos días me voy a poner a trabajar para el juicio.

—¿Cree que en el tercer juicio, que se va a realizar con Nicolás Pachelo y dos exvigiladores, va a surgir la verdad?

—Esperemos que sí. Siempre alguno se puede quebrar, hay testigos que nunca se sabe qué van a declarar. Nunca se sabe, pasaron 18 años pero la esperanza está. Siempre aparecen datos, aparecen cosas y no hay que bajar los brazos. En estos días me juntaré con el abogado querellante.

—¿En este momento, se acuerda de alguien especial, después de haber pasado 7 años y medio preso?

—De mis compañeros de celda en el penal de Campana. Tanto del que tuve primero como el segundo, que siempre fueron dos cracks conmigo. Uno todavía está encarcelado pero no lo puedo ir a visitar. Ya me llamó un ratito por teléfono.

—¿Algún mensaje para el fiscal Diego Molina Pico, el hombre que lo acusó y lo llevó a prisión?

—Errar es humano, lástima que erró tanto y no tuvo la sabiduría de reconocerlo. No es de hombre de bien no reconocer los errores.

