El empresario acusado de abusar de su hija de 5 años quedaría libre

A fines de septiembre se supo que un empresario ligado al rubro de la construcción había sido acusado de violar a su hijita de 5 años durante el periodo de cuarentena generado por la pandemia. Según la acusación, la niña había vuelto a casa de su tía tras pasar un tiempo con el hombre -que está separado de la mamá- y había empezado a contar acerca de algunos "juegos" que encendieron las alarmas. Por aquellos días, tras la denuncia y varias horas de rastreo, los efectivos policiales localizaron al sospechoso y lo metieron preso. Sin embargo este martes se supo que podría recuperar la libertad en breve.

Así lo resolvió la jueza Érica Patricia Sánchez Kirsner, que rechazó el pedido de prisión preventiva que había realizado la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Bignert. Ahora el empresario saldría libre, previo pago de una caución de 400.000 pesos, con prohibición de salir del país y de contactarse con la menor. De hecho, tendrá que fijar domicilio a más de 5 kilómetros de donde se aloja la nena.

Ojo: eso no significa que haya sido declarado culpable ni inocente. Simplemente señala que para la magistrada, el análisis de las pruebas indica que hay sospechas "pero no méritos suficientes" para que el acusado esté en prisión. En la decisión puede haber pesado, asimismo, que las pericias psicológicas que se realizaron sobre el imputado no han detectado trastornos en la esfera sexual.

"Le cuesta hablar"

Por su parte, la niña está muy afectada. "Le cuesta mucho hablar. No se encuentra en condiciones de declarar en Cámara Gesell", reveló a este diario una fuente allegada a la investigación.

"Es muy triste que esté libre luego de la revictimización que ha sufrido mi hija" (la madre de la nena)

Vale destacar que además de este problema del presunto abuso, los adultos se están disputando la tenencia de la menor en el Juzgado de Familia, lo que se suma al stress que puede estar padeciendo la pequeña.

"Es muy triste que después de esta revictimización que ha vivido mi hija este señor quede libre", comentó a MDZ la madre de la nena, que difundió en las redes sociales la durísima acusación y asegura haber hecho más de diez denuncias previas. Los apellidos y nombres de las personas involucradas se reservan para resguardar la identidad de la víctima.

El caso

Corrían los últimos días de septiembre cuando S.M.C. asistió junto a su sobrina de cinco años a la Oficina Fiscal 16 de Rodeo del Medio. Denunció que el padre de la nena había violado a la menor.

Tras una serie de análisis -los primeros informes médicos constataron lesiones en la niña-, la Justicia dictó la orden de captura contra el hombre. El acusado vive en el barrio Ventisqueros de Luján de Cuyo. Allá fueron, por la mañana, los oficiales de la Ley. Pero no lo hallaron hasta mucho después.

El final del caso continúa abierto

Entre tanto, buena parte de la comunidad mendocina replicó por las redes las acusaciones de la madre. Y la División de Delitos Sexuales de Investigaciones se puso a seguir los rastros. Finalmente el sujeto fue apresado en Dorrego, cuando circulaba por la calle.

Con el tiempo se conocieron otras pericias, que arrojaron resultados disímiles. Quizá por eso la jueza Sánchez Kirsner decidió no hacer lugar al pedido de preventiva. Aunque, vale aclararlo otra vez, eso no significa que el acusado sea culpable ni inocente. La instrucción sigue y el final del caso continúa abierto.