La historia detrás del empresario denunciado por presunto abuso sexual a su hija

El domingo pasado, Stella Maris C. (54) asistió junto a su sobrina de cinco años a la Oficina Fiscal 16 de Rodeo del Medio. Denunció que el padre de la nena había violado a la menor. Tras una serie de pericias, la Justicia dictó este jueves la orden de captura contra el hombre. El acusado vive en el barrio Ventisqueros de Luján. Allá fueron, por la mañana, los oficiales de la Ley. Y no lo hallaron, porque se había dado a la fuga.

Se trata de un conocido empresario de 60 años, vinculado a la construcción, con contactos en el mundo político y económico de Mendoza. "Tiene amigos por todas partes", acusa Susana C. (49), la madre de la pequeña, que fue pareja del sujeto durante más de un lustro. "Hacía mucho que sufríamos violencia. Me pegaba, nos maltrataba verbalmente. Pero yo quería denunciarlo y me decían que estaba loca", se lamenta.

El testimonio que suelta Susana está jalonado de golpizas, expedientes que desaparecen de modo dudoso y una puja por la tenencia de la menor que transitó distintas etapas: durante un tiempo estuvo más días en lo del padre, en otra época pasó más momentos con la madre.

—Pero él siempre se las arreglaba para que yo quedara como la desquiciada que lo acusaba; y la gente no me creía— insiste ella, mordiéndose los labios de indignación.

Desenlace

Hacia marzo de este año, Susana veía a la pequeña solo los fines de semana. "Yo fui al psicólogo, hice lo que estaba a mi alcance. El aislamiento por la pandemia comenzó el 20 de marzo a las 0. Era un viernes, así que quedé desconectada de mi hija. Y la pobre estaba sola con este señor. Cada tanto, hablaba con ella por videollamadas de Whatsapp, pero la notaba extraña, nerviosa, muy violenta".

El fin de semana pasado, la nena empezó a hablar

La mujer recuerda que en mayo se habilitó el regreso de los regímenes de convivencia con los progenitores de los niños. "Sin embargo él no me la quería entregar. Hice otra denuncia -afirma que van 17- y cuando fueron las autoridades a buscar a la chiquita para que yo la reencontrara descubrieron que estaba durmiendo con el padre".

El último tramo de la secuencia coincide con el inicio de la causa penal. El fin de semana pasado, mientras la nena estaba en el baño, empezó a hablarle a su tía. Habló, habló y siguió hablando. Susana dice que contó todo lo que había padecido. La llevaron a la fiscalía: repitió sus dichos frente a un fiscal. "El lunes, los forenses ratificaron que estaba lastimada en la zona genital. Eso hizo que cambiara la carátula del expediente a abuso sexual con acceso carnal y se dictara la captura".

Al cierre de esta nota, el empresario sigue prófugo.