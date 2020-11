Fiesta en El Carrizal: ya identificaron a 7 personas y habrá imputaciones

Poco a poco empiezan a destaparse los costados ocultos de la fiesta que se concretó el domingo pasado, cuando un grupo numeroso de personas bailó y bebió sobre unas lanchas que circulaban por el embalse El Carrizal por fuera de todos los protocolos sanitarios. Al promediar este miércoles, se supo que ya había 7 sujetos identificados -aunque podría haber más- y que muy pronto se darán a conocer sus imputaciones.

Otra novedad es que la causa quedará radicada en Zona Este, donde bajo la coordinación del fiscal en jefe Oscar Sívori sus colegas Raúl Buscema y Emiliano Ortega llevarán adelante la instrucción.

Un elemento a favor de esta pesquisa es que por aquellos pagos la gente se conoce. "Existe un acta que labró ese día personal de Recursos Naturales. Ahí mismo esos efectivos lograron identificar a dos de los involucrados", reveló una fuente a MDZ. En ese sentido, será importante lo que declare Fabricio Magistretti, delegado de Recursos Renovables de la zona Este, quien por conocer la zona y sus habitués quizá pueda ubicar a más responsables de lo ocurrido.

Un ciclista, un corredor de autos y la lista sigue...

Los sospechosos, claro, no son gente pobre. Otra fuente consultada por este diario opinó que una de las lanchas que se ve en el video puede llegar a valer más de 20.000 dólares. Y aunque por el momento no se recomienda revelar la identidad de los sospechosos -no están imputados todavía-, en la nómina figuran conocidos deportistas y empresarios del este mendocino. Un ciclista, un corredor de autos, y la lista sigue.

Asimismo, este jueves declarará el presidente del Mendoza Yacht Club, Juan Fernando Zalazar. El hombre, que ya expresó su indignación, afirma que el domingo hubo lanchas que salieron de la entidad cumpliendo con todos los protocolos -chalecos salvavidas incluidos- y que la intervención de terceros debe haberse producido en otros puntos del embalse.

Hay, de hecho, tres socios del Yacht Club suspendidos, debido a que -como los demás participantes- seguramente serán imputados por infringir el artículo 205 del Código Penal. A ello se le sumará haber incumplido normas básicas de la navegación, tras haberse quitado los chalecos y empinar el codo de forma sostenida.

De los bikinis también se habla, pero esa es otra historia.