Casa tomada en Cariló: el fiscal solicitó que sea devuelta a su dueña

Viviana Villena recordará siempre el color fucsia con el que unos desconocidos pintaron el coqueto chalecito en el que pensaba veranear. Días atrás llegó al exclusivo balneario de Cariló y encontró su casa de vacaciones no solo ocupada, sino decorada de modo muy llamativo y con 15 personas chapoteando en la pileta. Este miércoles, tras tomarle declaración, el fiscal que entiende en la causa avisó que solicitará que se le devuelva el inmueble a Villena y se impute a los actuales ocupantes.

La edificación está sobre calle Leñatero 565, al lado del Cariló Golf Club. Ya en enero, cuando Viviana llegó a ese sitio para pasar unos días con su familia, se encontró con que adentro había una pareja que le mostró un contrato de alquiler trucho.

Los meses pasaron, la pandemia impuso restricciones y hace poco -al poder circular de nuevo- la propietaria retornó desde Bella Vista, donde reside. Pero solo para encontrar que "los ocupantes habían avanzado". El color de las paredes era otro, había una cascada artificial, y los autos de alta gama iban y venían.

La vivienda pertenece, según se supo, a una sociedad que Villena preside. Por eso desde principios de año recurrió a la Justicia y presentó una denuncia en la Unidad Fiscal 5, a cargo de Eduardo Elizarraga, quien ha sido muy criticado por su presunta inacción.

"Volver a vivir"

Eso es lo que decía el cartelito que se encontró Villada anteayer, cuando quiso entrar a su casa. El caso cobró repercusión mediática y así fue como políticos y referentes opinaron sobre el tema. Mientras, la mujer declaró durante varias horas y mostró los documentos que acreditarían la titularidad de la casa.

"El fiscal ahora entendió que somos los legítimos dueños y anticipó que pediría el desalojo para que podamos volver", contó Villena en diálogo con La Nación.

Según informan colegas locales, ayer por la tarde no se veía movimiento en el lugar, lo que permite inferir que los ocupantes se habrían retirado. No es seguro, ya que en las inmediaciones había varios vehículos que no pertenecen a los propietarios legales. Como sea, se adelantó que los sospechosos serán imputados por "usurpación".

Alta gama

Paralelamente al problema con la casa, hay en marcha una investigación que intentará averiguar el origen de algunos vehículos que estaban estacionados en el sitio. Trascendió, por ejemplo, que uno de ellos tenía la patente falsa. Es el caso de una camioneta Jeep 2018 que fue secuestrada por las autoridades.

El secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, afirma que los que viven en la casa "de prepo" pertenecerían a una banda oriunda de Mar del Plata, que se moviliza en coches lujosos y cuatriciclos.

Una de las hipótesis es que se trataría de una organización dedicada a la comercialización ilegal de vehículos -"gitanos", aseguran, con cierta xenofobia, algunos lugareños-. La otra teoría es que podría tratarse de empresarios vinculados al mundo de la noche en la Costa Atlántica.

Quienquiera que haya sido, ocupó el chalet durante 10 meses. Semejante situación podría complicar mucho la carrera del fiscal Elizarraga, ya que se ha solicitado su destitución. El propio intendente de Pinamar, Martín Yesa (JxC), parece dispuesto a insistir hasta que el funcionario abandone su puesto.