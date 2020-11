Fiesta clandestina en El Carrizal: identificaron a los participantes y los imputarán

El fiscal Oscar Sívori confirmó que ya han podido identificar a 7 u 8 personas de las cerca de 20 que había en la fiesta clandestina de El Carrizal cuyas imágenes se viralizaron en redes sociales.

"A la mayoría de las personas las tenemos identificadas y son domiciliadas en San Martín y Rivadavia. Ya tenemos también identificadas las embarcaciones", aseguró Sívori en diálogo con Radio Regional.

Según trascendió, entre los involucrados hay un empresario y un corredor de autos. Los participantes en la fiesta serían imputados en las próximas horas por la violación al artículo 205 del Código Penal.

"Además se han infringido las leyes de navegación, porque está prohibida la navegación en las condiciones que están haciéndolo ellos, varias personas en la misma lancha y sin chaleco salvavidas", explicó Sívori.

Y completó: "Así que queremos saber cómo llegaron a ese lugar. Sé que salieron del Yacht Club, ya hablé con el dueño del camping y se puso a disposición de la Fiscalía. Hoy vamos a trabajar con la gente de Delitos Tecnológicos en el teléfono que secuestramos ayer, que era de una de las personas identificadas y después se los imputará. Iremos imputando a los que están identificados y no descartamos que se presenten voluntariamente".

En cuanto a las sanciones que pueden recibir, lo más probable es que los involucrados deban pagar una multa que va entre los $5.000 y los $50.000 por la falta contravencional en la que incurrieron.

En este sentido, el delegado de Recursos Renovables de la zona Este, Fabricio Magistretti, contó que les prohibirán el ingreso al Carrizal a los imputados porque ya tienen varias faltas acumuladas.

"Cuando se desarrolla todo esto, la lancha recursos naturales y la de bomberos estaban prestando colaboración a un siniestro que había ocurrido en la bahía del Martín Pescador, donde a un chico se le fue al fondo del embalse un jet ski", explicó Magistretti.

"Esto no es un problema de ahora lo que tenemos con esta gente ya que se les ha llamado la atención en varias oportunidades porque son los que te alteran el embalse de una manera que no lo podés controlar. Se ha decidido que no podrán ingresar más al embalse", agregó Magistretti.

"Ante las reiteradas faltas se puede optar por la expulsión del espejo del agua", completó el funcionario, quien confirmó que las cuatro embarcaciones ya fueron identificadas.