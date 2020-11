Buscan a una mamá y su hija que desaparecieron el viernes

Los allegados a Micaela Zamora y su hija Josefina Díaz están preocupados porque desde el viernes desconocen el paradero de ambas. Según contó Elio Mariano Díaz (32), quien se identificó como pareja de Micaela, la última que vez que se las vio fue en las inmediaciones del Hospital Notti, el viernes. Desde entonces se desconoce su paradero.

"Fuimos al hospital porque la nena se había hecho unos análisis -recuerda el hombre-. Tuvimos una discusión y ella me dijo que ya venía, pero se tomó un taxi no sé hacia dónde". Eran las 16.30.

Díaz dice que intentó averiguar adónde iba la mujer, pero ella le dijo que no la siguiera porque lo iba a denunciar. "Desde ese momento no sé que ha sido de ellas, y no sé dónde está mi hija", sostiene.

Ante cualquier información sobre el paradero de Micaela o Josefina, se puede llamar a Elio al 2634932124 o directamente a la Policía (911).