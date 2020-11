Fotos al cadáver de Maradona: hay más imágenes y son muy irrespetuosas

Ayer se viralizaron dos imágenes y causaron indignación. Al menos tres hombres habían posado al lado del cadáver de Diego Armando Maradona mientras lo preparaban para el funeral. Se sospechaba que se tomaron más fotos y este viernes se confirmó: son peores que las del jueves. En medio del destrato al ídolo más grande que tuvo la Argentina, hay una investigación en curso y los sospechados se lavan las manos diciendo que ellos no quisieron viralizar nada.

Este diario ha decidido no publicar ni siquiera parcialmente esas nuevas fotos que han trascendido. Pero en ellas se reconoce a alguno de los protagonistas que se vieron ayer con una clara sonrisa, al lado de los restos semidesnudos del "diez". Con un agravante: detrás de él hay varios testigos cuyos pantalones y zapatos alcanzan a distinguirse en el encuadre. Es posible, en consecuencia, que hayan ocurrido más desmanes.

Se sabe que la viralización de esos contenidos provocó la furia de la familia de Maradona, y habría sido uno de los motivos que pesaron para que sus allegados decidieran terminar con el velatorio popular lo antes posible.

"Pido perdón"

"Pido perdón", dijo este viernes Claudio Fernández, uno de los tres empleados tercerizados que se desempeñaban en la funeraria Pinier que fueron echados por su comportamiento improcedente. Claudio es el hombre mayor del trío, y explicó que estaban acomodando al cuerpo y su hijo Ismael (18) quiso guardar un recuerdo de ese momento.

"Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona en vida cerca, no le saqué una foto en vida, no lo voy a hacer de fallecido. No fue mi intención", se explayó Fernández en una entrevista con colegas de Radio 10.

Otro de los involucrados, Diego Molina -el joven relleno y pelado- además de perder su empleo fue expulsado de Argentinos Juniors, club del que era socio.

Habrá que ver si los involucrados destruyeron la evidencia que había en sus celulares

Y hay una investigación en curso. Una y otra vez los involucrados repiten que no quisieron difundir las fotos. Lógico: las penas por solo sacar una imagen del cadáver son muy diferentes a las de haberlas distribuido. Habrá que ver si la Justicia es capaz de secuestrar sus teléfonos antes de que los Fernández y Molina puedan destruir la evidencia.

Por otro lado, la empresa Pinier enfatizó que los tres sujetos no pertenecen a su staff. "Nosotros somos tres hermanos. A ellos los contratamos para llevar la capilla, son una empresa de ambulancias o unidades de traslado. Tercerizamos a veces ese servicio", comentaron desde la compañía a un periodista de La Nación.