Rugbiers: cuál es la situación de cada uno y por qué piden juicio por jurado

A principios de este año, cuando la pandemia no estaba en ningún diario, hubo un caso que obsesionó a los argentinos: el asesinato a sangre fría y a patadas en la cabeza de Fernando Báez Sosa (18). Ahora, el grupo de ocho rugbiers acusados está a las puertas de un juicio que podría sentenciarlos a prisión perpetua, y su defensa adelantó que pedirá que el proceso se lleve adelante con un jurado, tal como lo habilita la legislación bonaerense.

La noticia se conoció luego del requerimiento de elevación a juicio que realizó al fiscal Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell. Si finalmente el juez hace lugar a la solicitud de la fiscal, se les preguntará a los imputados si prefieren ser juzgados por un tribunal oral o por un jurado popular, si bien ya se anticipó que, en principio, elegirían la modalidad por jurados.

Se trata de una movida audaz, puesto que desde el inicio de la causa el peso de lo mediático es fundamental. La contundencia de las grabaciones que muestran la agresión a Fernando han servido para corroborar que, efectivamente, existió un ataque cobarde y en grupo contra la víctima, y que además hubo implicados que armaron un cerco impidiendo que la gente ayudara al chico que estaba recibiendo la golpiza.

Pero en ese sentido los rugbiers no son ingenuos: saben que las pantallas son una de las lides -y no la menos importante- en las que se dirimirá el caso. De hecho, los allegados al grupo -novias, familiares, amigos- los salieron a bancar en las redes casi desde el comienzo de la investigación. Y hasta surgieron grupos "independientes" que apelaban a cierto tono fascistoide para justificar lo ocurrido.

Frente a la Justicia

En un principio se detuvo a diez jóvenes por el crimen de Fernando, pero según parece serán solo 8 los que irán a juicio, ya que los otros dos están a punto de ser sobreseídos. Los que podrían recibir prisión perpetua son:

Máximo Thomsen (20)

O "Machu". Estudiante de educación física. Quería dedicarse a la kinesiología de alto rendimiento. Se inició en el Arsenal Zárate Rugby y luego pasó al Club Atlético San Isidro, donde fue suspendido como socio tras el crimen. Durante la noche fatal, fue sacado del boliche Le Brique por los patovicas.

"Me lo voy a llevar de trofeo"

Su padre, Marcial Javier Thomsen, admitió que su hijo "siempre traía problemas" pero a la vez insistió en que "no es un asesino", aunque las imágenes muestran que máximo le pateó repetidamente la cabeza a Fernando incluso cuando el chico no tenía forma de defenderse. "Me lo voy a llevar de trofeo", cuentan los testigos que dijo. Según las pericias, es quien dio el golpe mortal a la víctima.

Lucas Pertossi (21)

Es primo de Luciano y Ciro Pertossi. Grabó el ataque con su iPhone hasta que cortó el registro para empezar a pegarle a un amigo de Fernando. Lo involucra un audio que envió 10 minutos luego de la paliza, en la que se lo escucha decir: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".

Ciro Pertossi (20)

Hermano de Luciano Pertossi y primo de Lucas Pertossi. También está sindicado como una de las personas que -según testigos- golpeaba sin piedad a Fernando en la cabeza y el pecho mientras este estaba en el suelo. "Chicos, no se le cuenta nada de esto a nadie", escribió en el grupo de Whatsapp que compartían los imputados. Las cámaras de la zona muestran cómo se chupaba los dedos impregnados de sangre al ver que los policías podían llegar a detenerlo.

Luciano Pertossi (19)

Es hermano de Ciro Pertossi y primo de Lucas. Es el más chico del grupo. Sin embargo los testigos lo identifican como uno de los agresores.

Enzo Comelli (20)

El crimen de Fernando no fue espontáneo. Según la fiscalía, hubo un cálculo y una división de roles. En el caso de Comelli, está prácticamente acreditado que golpeó a otros muchachos y se quedó mirando muy de cerca la paliza que recibía Fernando.

Matías Benicelli (21)

"A ver si volvés a pegar, negro de mierda", habría gritado Benicelli mientras la horda le pegaba a Fernando, según la declaración de un testigo. Otros declarantes lo ubican como agresor directo y uno de los que atacaban a los amigos del chico que quisieron defenderlo.

Ayrton Viollaz (21)

Todos los estudios lo ubican muy próximo a la víctima fatal, y "se lo observa cerca de todo lo sucedido", según los informes.

Blas Cinalli (19)

Según la fiscalía, se lo observa golpear a personas que se encuentran en el suelo y se considera que su participación fue esencial en la comisión del hecho como "agresor directo" de Fernando.

Los sobreseídos

Hay dos jóvenes que probablemente sean sobreseídos, al no haber pruebas suficientes de su participación. Uno es Alejo Milanesi (19), quien -todo indica- estaba lejos del lugar del hecho. El otro es Juan Pedro Guarino (19), de quien tampoco se pudo probar nada. El "rugbier 11", Tomás Collazo, salió de Le Brique después del grupo principal, y se quedó mirando lo que pasaba en la calle, aunque sin participar directamente.