Balance de la tormenta: al menos un muerto, derrumbes y techos volados

Las postales muestran que por el centro los autos todavía se mueven a paso de hombre. Las calles siguen anegadas y las acequias -incluyendo cauces grandes, como el Zanjón de los Ciruelos- en colapso por la muy intensa tormenta que se produjo este jueves. A las 18.30, se estimaba que se habían suscitado unas 200 "novedades", la mayoría relacionadas con cables rotos, árboles caídos y cloacas tapadas.

Mientras los lujaninos no tuvieron ni siquiera lluvia, buena parte del Gran Mendoza acusó recibo del diluvio, al igual que la zona sur y -hacia el fin de la tarde- zona este. Desde temprano, los bomberos se autoconvocaron en el cuartel general y empezaron a llegar llamados de ayuda. Hubo tantas alarmas, que tanto ellos como los policías debieron salir utilizando incluso sus vehículos particulares.

Un pedido de auxilio llegó desde el barrio San Martín (Ciudad), donde un chico de 13 años de cayó a un zanjón. Los efectivos lograron sacarlo y, según contó a MDZ el Jefe de Bomberos, Pablo Domínguez, ya está siendo atendido en un Centro de Salud, fuera de peligro.

En cambio Kevin Brian Castro (14), quien cayó a otro cauce junto a dos amigos, tuvo menos suerte. Sus amigos se salvaron, pero él perdió la vida. Lo sacaron a la altura de Don Segundo Sombra y Perón (Godoy Cruz). Se supo que vivía en el Sector 11 del Campo Papa.

Al final de la tarde

Las redes también reflejaron el fenómeno. El Parque parecía el escenario de una película distópica:

#Mendoza | Impresionante tormenta sobre la capital, con granizo persistente. Observaciones:



Neblina: Debido a la saturación del aire cerca del suelo debido a las piedritas de granizo. La temperatura bajó a 11ºC



Sol: Tormentas típicas de la época !pic.twitter.com/8qvxKzSRE3 — Clima MeteoFedex ? (@MeteoFedex) November 12, 2020

"Hay que tener cuidado ahora, porque mucha gente sale a quitar el agua con el secador y no ve la acequia. Estamos teniendo muchos casos de gente que cae y sufre raspones y golpes", insistió el Jefe de Bomberos, Domínguez.

En Acceso oeste y Carril Rodríguez Peña (Maipú), volcó un camión que transportaba vino fino y champagne. El chofer está fuera de peligro pero la mercadería quedó muy afectada, como se nota en estas imágenes:

En Las Heras algunos lectores informaron que había verdaderas montañas de granizo, con niños jugando con el hielo como si fuera nieve. Solo en ese departamento cayeron 47 árboles, y la Municipalidad está asistiendo con nylon y colchones a vecinos que han sufrido pérdidas.

En Ciudad, al menos una camioneta quedó atorada en un pozo. Y en Godoy Cruz, una señora se cayó en una bocacalle que se había levantado por presión del agua: debió ser asistida.

Si bien no hay cifras oficiales, ya se confirmó que son cientos los autos picados por el granizo. En ese sentido, muchos se preguntan por qué los aviones antigranizo no tuvieron efecto sobre la zona urbana. La explicación es que los pilotos de las tres naves disponibles no están autorizados a volar en el centro y sus inmediaciones. Se concentran, más bien, en proteger los cultivos de las áreas productivas.

Una fuerte tormenta, inundó está tarde, la zona céntrica de la Ciudad de la Ciudad de Mendoza. @Vigencia_ pic.twitter.com/VQtTNR3YT9 — Hugo Palamara (@HugoPalamara) November 12, 2020

Para pedir ayuda , puede llamar a estos teléfonos: 0800 222 5900 - 4473070 - 4124600

Para pedir ayuda , puede llamar a estos teléfonos: 0800 222 5900 - 4473070 - 4124600