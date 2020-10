"Me pegué dos puñaladas y sigo vivo": la bizarra carta de un acusado por abuso

Una hombre de Villa Albertina (provincia de Buenos Aires) fue acusado de abusar de cinco menores y dejó una ridícula carta suicida que sorprendió a los pesquisas. Según informan medios locales -y se puede comprobar en el texto- el sujeto no niega los crímenes y anticipa que se va a matar, para luego contar que se pegó dos puñaladas y sigue vivo.

El acusado sería una persona cercana a la familia Ávila. Mientras los denunciantes hablaban con las autoridades, el presunto agresor -de apellido Méndez- escribió la nota en prolija caligrafía, "pidió perdón a una de sus víctimas" y se escapó. Desde ayer no se sabe dónde está.

El diario local Data Conurbano informa que el prófugo habría cometido abusos sexuales desde hacía varios meses contra un niño de 8 y sus cuatro primos de 8, 9, 10 y 13 años, quienes estaban presionados para no hablar pero finalmente contaron lo que ocurría.

Cuando los efectivos llegaron a la casa del sospechoso, se encontraron con una carta y un cuchillo ensangrentado. Según las víctimas, se trata de una trampa "para que dejen de buscarlo".

El texto es ciertamente tragicómico. En un momento el individuo escribe que se quiere suicidar y más abajo anota. "Ya me pegué dos puñaladas y no me muero. Voy a probar con la camioneta".

En tanto, los Ávila dicen sentirse molestos ante los tiempos de la Justicia, ya que -según les anticiparon- las pericias sobre los menores podrían realizarse recién en diciembre o enero.