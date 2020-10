Sobreseyeron a la esposa del "profesor" que abusaba de menores durante clases particulares

En aquella casa del barrio Unimev se daban clases particulares. La profesora era Roxana Edith Donoso. Iban varios chicos, y a veces, cuando eran muchos, la "ayudaba" en la labor su ahora ex pareja, Jorge Elías Ramón (69). La sorpresa llegó cuando tres menores contaron que habían sido abusadas por el hombre, y luego se sumó una cuarta denuncia. La Justicia imputó a Ramón por los hechos y a la docente como partícipe necesaria. Se decía que ella "entregaba" a los niños para que el agresor hiciera de las suyas. Pero este miércoles el caso dio un giro. Y vale la pena destacarlo: la jueza María Alejandra Mauricio entendió que Donoso no tuvo que ver con los crímenes que cometía el agresor; entonces la sobreseyó.

La acusación original contra la docente sostenía que ella "no podía no saber" lo que ocurría durante aquellas clases particulares en las que Ramón se las ingeniaba para cometer abusos sexuales gravemente ultrajantes e incluso con acceso carnal contra los niños. No obstante, el abogado defensor de Donoso, Gustavo Díaz Ruggero, consiguió revertir ese estigma.

"Si se evalúan las pruebas de forma objetiva, queda claro que este sujeto aprovechaba cuando ella estaba de espaldas o lejos para cometer sus atrocidades. Como muchos abusadores, es un tipo astuto. Y la indignación cuando la familia se enteró de todo esto fue tremenda, tanto para ella como mamá y mujer como para los dos hijos que tuvo con Ramón", cuenta el letrado, quien aclara también que desde que se conocieron las denuncias la señora no volvió a tener contacto con su ex marido.

—Incluso- continúa Ruggero- quedó acreditado que cuando los niños verbalizaban que no querían ir con el hombre, Donoso no los presionaba.

En su momento, el fiscal Darío Nora apuntó que como docente ella era "garante de la seguridad de esos niños". Para la jueza, de todas formas, parecen haber pesado más los argumentos del defensor, al menos en este caso puntual.

Son 4 denuncias. Por tres de ellas Ramón ya fue condenado a 18 años de prisión y ahora está enfrentando un nuevo juicio, en el que Nora está reuniendo evidencias que lo complican bastante. La profesora, por su parte, volvió a la casa del barrio Unimev. "Ella intentará rehacer su vida -anticipa Ruggero-; nunca se fue de esa vivienda ni a ningún otro lugar, aunque podría haberlo hecho ya que es ciudadana chilena. Ese y muchos otros detalles muestran que los cargos en su contra no se sostienen".

El caso

Desde 2016 Jorge Elías Ramón Caligiuri enfrentaba denuncias por abuso sexual. Dos niñas de 9 años contaron que habían sido vulneradas mientras recibían clases particulares en casa de Donoso, a lo largo de más de 20 meses. Luego se conoció el caso de otro menor, de 10 años, que padeció situaciones similares.

En 2019 -y a partir de esos antecedentes- se consideró la posibilidad de que existiera una cuarta víctima, a quien el agresor habría tocado mientras le sacaba fotos. ¿Y la mujer dónde entraba? En el testimonio de esta cuarta víctima, que afirmó haber sido conducida por la docente hasta donde estaba el abusador. "Después se aclaró que Donoso no ejercía presión para que fuera", asegura Ruggero.

Ramón ya fue sentenciado por los tres abusos y se analiza su intervención en el cuarto.