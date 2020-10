Violación en grupo en Tunuyán: los acusados no volverán a su casa porque los vecinos la quemaron

Ayer, dos de los tres acusados por la violación en grupo en Tunuyán recuperaron su libertad; y se sumaron a un tercer imputado que ya había salido antes por ser menor de edad. La medida del juez Fernando Ugarte llegó luego de que una semana atrás la abogada de la querella, Julieta Lavarello, solicitara una audiencia para definir si los sospechosos quedaban en prisión preventiva. Y en la decisión que finalmente se tomó puede haber influido que la defensa presentara algunas pruebas que sugieren que ambos jóvenes estaban en otro sitio el día del crimen.

Así las cosas, y tras un mes y medio a la sombra, los dos sospechosos salieron a la calle, aunque -según comentaron fuentes judiciales- no pudieron regresar a su casa de Villa Seca por dos razones. Por un lado, porque los vecinos la prendieron fuego. "Quedó inhabitable", le comentó una de las partes a MDZ. Por otro, porque la libertad no implica que no sigan imputados y, de hecho, los acusados tienen una orden de restricción, por lo que no pueden hablar con la víctima ni acercarse a la casa donde vive, que está en las proximidades de la vivienda que ellos habitaban.

La defensa sostiene que los dos muchachos estaban trabajando en una finca ubicada a varios kilómetros del lugar donde se cometió el vejamen. Para apoyar esa postura se basan en algunos testimonios; y hasta existirían grabaciones de las cámaras de seguridad que confirman la coartada. Habrá que ver.

En tanto, allegados a la víctima informaron que la muchacha de 28 años está bajo tratamiento psicológico para superar el ataque que sufrió el 18 de agosto, cuando iba a realizar unas compras y fue sorprendida por varios agresores. "Cuenta, además, con el apoyo de su familia y de todo el movimiento Ni una menos", agregaron.

"Ella no está al tanto"

Desde la querella, sin embargo, no dan el brazo a torcer. "Creemos que hay que seguir investigando para saber no solo si estas personas son culpables, sino si hubo otros involucrados", subrayó la abogada Lavarello. Por ahora, los jóvenes siguen acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de tres personas.

"Mi clienta no está al tanto de las novedades porque hemos decidido priorizar su salud y su recuperación", siguió Lavarello. "A medida que pasaron las semanas, ella ha ido tomando conciencia, de forma que su situación psicológica se ha hecho más difícil. Y no queremos que se la revictimice".

Las grandes incógnitas para las semanas que vienen son a) si la fiscalía y la querella podrán sostener las imputaciones del trío sospechado, b) si aparecerán nuevas imputaciones y c) si la defensa logrará confirmar que los jóvenes no estaban ahí el día del hecho. El caso recién empieza.