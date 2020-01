Berni lamentó la muerte del cajero del Banco Nación: "No lo podemos permitir"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que no se puede "permitir que un grupo de delincuentes le arrebate la vida a un bonaerense" y sostuvo que el cajero asesinado en el Banco Nación de Isidro Casanova recibió un impacto que lo mató cuando intentó forcejear con uno de los ladrones.



"No tiene nada que ver la intervención del Policía Federal con la muerte del cajero", aclaró el funcionario, al hablar esta tarde ante la prensa en la puerta de la entidad asaltada esta mañana luego de mantener un encuentro con los familiares de Mario Germán Chávez, el empleado del Banco Nación asesinado.



El ministro señaló que “lamentablemente Germán, capaz que sin pensar, intentó forcejear con uno de los delincuentes y recibió un impacto que le produjo la muerte”.



Berni se refirió al hecho como una “desgracia que sacude a la provincia de Buenos Aires” y que forma parte de una “triste realidad que se viene ocultando hace años”, y que no puede ocultarse más, porque deben “afrontarla” y “mostrarla”, para solucionarla “entre todos”.



“No podemos permitir que un grupo de delincuentes arrebaten la vida de cualquier bonaerense de 31 años porque sí”, aseguró el ministro.



Durante su diálogo con la prensa, una mujer lo interrumpió a los gritos para reprocharle que ella había estado “adentro” del banco cuando ingresaron los asaltantes, que los policías tardaron “diez minutos” en llegar y que luego permanecieron en el interior de la entidad bancaria unas “tres horas” , en las que nadie fue a asistirlos.



Ante esa situación, Berni respondió que era “verdad” lo que dijo la mujer, que “no había ningún policía armado” como custodio dentro del banco pero aclaró que tras “el llamado de emergencia a través del botón” antipánico, los efectivos arribaron “a los dos o tres minutos”.



Por último, el ministro señaló que es “duro acompañar el dolor de los padres (de Chávez), es muy fuerte tener que darles la noticia”, mientras que aseguró que “el trabajo es a largo plazo, no hay soluciones que se puedan vender mágicamente”.



En ese sentido, Sergio Berni remarcó que tiene “el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires para trabajar fuertemente para ir evitando cada uno de estos hechos que enlutan a los bonaerenses”.

El presidente del Nación expresó un "profundo dolor"

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, manifestó un "profundo dolor" por la muerte de Mario Germán Chávez Torres, cajero de la sucursal Isidro Casanova de la entidad.



Hecker se puso a disposición de los familiares de la víctima y de los empleados de la sucursal para "acompañarlos y asistirlos en este difícil momento", según un comunicado difundido por la entidad bancaria en el que se anticipó que el funcionario se presentará en la sucursal durante la jornada.