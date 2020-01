Crimen de Villa Gesell: "Capaz le pegaron pero no se dieron cuenta que lo habían matado"

El hermano de uno de los detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa (18) se refirió a lo ocurrido el sábado a la madrugada a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell y aseguró que "capaz que le pegaron pero no se dieron cuenta de que lo habían matado".

Tobías Viollaz, hermano de Ayrton Michael Viollaz (20), uno de los 11 rugbiers detenidos por el crimen, aseguró que él iba a viajar con el grupo, pero se arrepintió a último momento. "No quise ir por una operación que tengo en unos días. Todavía no tuve ningún contacto con mi hermano. No nos dejan hablar", reveló el joven en diálogo con TN.

Habló Tobías Viollaz, hermano de uno de los detenidos por el crimen de Fernando: "Capaz que le pegaron y no se dieron cuenta que lo habían matado" https://t.co/t92BQ4ItxF pic.twitter.com/XjBXJPUqTH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 20, 2020

Con respecto a los videos que muestran a algunos de los acusados pateando a la víctima en el piso, Tobías lamentó que "traten de asesino" a su hermano. "Me los mandan todo el tiempo, tratando a mi hermano como un asesino. Y no es así, porque lo identifico muy bien y en ninguno aparece pegando. Él no es de irse a las manos", precisó el joven.

"Hay que ver bien qué dice cada uno. No sé, capaz que le pegaron pero no se dieron cuenta en el momento que lo habían matado. Mi hermano no estuvo involucrado en esa pelea", agregó Tobías.

Si bien iba a viajar con el grupo de amigos de su hermano, Tobías aseguró que no es "de juntarse mucho" con ellos. "Los conozco porque a veces vienen a casa. Cuando salí nunca se pelearon. Tampoco sabía que tenían otras causas por violencia", completó el joven.

Si bien son 11 en total, dos de los detenidos están más complicados y los señalan como "coautores de homicidio agravado". Al resto el fiscal los considera como partícipes necesarios.

Los acusados fueron identificados como Matías Franco Benicelli (20); Ayrton Michael Viollaz (20); Maximiliano Pablo Thomsen (20); Luciano Pertossi (18); Ciro Pertossi (19); Lucas Fidel Pertossi (20); Alejo Milanesi (20); Enzo Tomás Comelli (19); Juan Pedro Guarino (19), Blas Cinalli (18) y Pablo Ventura (21). El domingo fueron trasladados a la fiscalía para que les tomaran declaración, pero se negaron a declarar. Esta mañana Ventura prestó declaración, aseguró que nunca estuvo en Villa Gesell y presentó pruebas para desligarse del hecho.