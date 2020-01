Un nene de 5 años murió calcinado en un confuso episodio

Un nene de 5 años, identificado como Ángel Arancibia, murió calcinado al incendiarse el auto en el que estaba en un confuso episodio ocurrido el sábado a la noche en el departamento de Lavalle.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró a las 20 en el barrio Cooperativa, en la zona de El Chilcal. Un llamado al 911 alertó sobre un vehículo Renault 12 incendiándose en el lugar.

Personal de Bomberos Voluntarios de Lavalle se trasladó al lugar y, tras sofocar el incendio, encontraron el cuerpo calcinado del niño en el interior del rodado, que fue consumido totalmente por las llamas.Tras hacer las averiguaciones pertinentes, el personal actuante descubrió que el nene fallecido no vivía en la vivienda donde encontraron el vehículo incendiado, que pertenecía a unos vecinos de la familia del pequeño.

Los dueños del inmueble no estaban en el lugar y cuando llegaron no pudieron aportar precisiones sobre lo ocurrido. De acuerdo al relato del propietario del rodado, el auto se encontraba sin seguridad en sus puertas y en el interior había encendedores, cigarrillos y desodorante, pero no pudo explicar cómo llegó el niño al interior del vehículo ni cómo se originó el incendio.

La investigación de lo ocurrido quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°7 de la Comisaría 17°.