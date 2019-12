La persiguieron para robarle, le dispararon y la dejaron tirada

Una mujer recibió un disparo en un tobillo durante un violento asalto para robarle el celular. El hecho se registró en la localidad bonaerense de La Tablada, en el partido de La Matanza, y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se ve a un delincuente persiguiendo a la víctima para robarle. Tras arrebatarle el celular, el malviviente le dispara y se sube a un auto en el que huye a toda velocidad, dejando a la mujer tirada y pidiendo ayuda.

La víctima fue trasladada al hospital Santojanni, de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internada. El diagnóstico oficial indica que la mujer recibió un disparo a la altura del tobillo.

Lucrecia, la víctima, relató lo vivido en A24: "Me quiero recuperar lo antes posible e irme a mi casa. Empezar el tratamiento y recuperarme".

"Vi el video. Escucho los gritos y se me pone la piel de gallina porque no puedo creerlo. No se lo deseo a nadie", indicó Lucrecia, y completó: "Iba caminando, me lo cruzo de frente con el arma en la mano y no me dijo 'dame el celular'. Se me dio por empezar a correr, me persiguió, me agarró, me zafé y ahí me pegó de atrás el balazo en el tobillo".