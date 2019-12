Árboles caídos causaron la muerte de dos hombres en San Rafael y Maipú

El intempestivo viento que azotó gran parte de la provincia durante la noche de este martes produjo una gran cantidad de árboles y ramas caídas y, algunas de éstas, fueron las causales de dos accidentes viales que terminaron con personas fallecidas en San Rafael y Maipú.

El primer hecho se produjo en el sur de la provincia alrededor de las 22.50, cuando Emir Milton Rodríguez se trasladaba en su motocicleta de 150 cc. por la calle Castillo de Ingeniero Goudge junto a su acompañante Elizabeth Villar.

Allí se produjo una combinación de factores que terminaron siendo letales para Rodríguez, ya que por no haber luz en la calle no advirtió que un árbol que había caído por el viento y cortaba la calzada de punta a punta. El hombre no pudo evitar la colisión y ambos volaron del rodado.

Sin dudas, el hombre fue el más afectado por el impacto y sufrió heridas de tal consideración que la llegada de la asistencia médica sólo sirvió para constatar su deceso, mientras que la mujer pudo ser trasladada a un hospital de la zona para ser atendida.

Hombre muerto y niño herido en Maipú

El segundo episodio con las mismas características tuvo lugar en Ruta 60 y calle Nasad de Maipú, cuando en los primeros minutos de este miércoles un hombre y un niño que también se trasladaban en moto cayeron violentamente tras llevarse por delante una rama de grandes dimensiones.

El hombre, de 35 años, intentó esquivar un árbol que había caído sobre la mano que se dirige al este, pero no alcanzó a divisar que una de las ramas impedía el paso por la zona que eligió para continuar la marcha.

La inesperada colisión le produjo la muerte en el acto al conductor, mientras que el nene de 10 años logró ser asistido por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado, quien comprobó un fuerte golpe en su cabeza y pérdida de conocimiento, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Notti.