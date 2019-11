El chofer del micro de la tragedia permanecerá detenido

El chofer del micro que volcó en la Ruta 2 y que provocó la muerte de dos niñas y decenas de chicos heridos, continuará detenido por disposición de la justicia pese a que en su declaración indagatoria atribuyó el accidente a una "falla mecánica" y negó haber utilizado el celular o tenido sueño mientras conducía.



Una fuente judicial explicó que esta tarde el juez de Garantías de Dolores con asiento en la ciudad de Chascomús, Cristian Gasquet convirtió en detención la aprehensión del chofer del micro, identificado como Héctor Maldonado de 48 años.



El vocero detalló que el magistrado hizo lugar al pedido solicitado por el fiscal de Chascomús Jonatan Robert y le imputó al conductor los delitos de “homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones agravadas”, que prevén una pena de entre tres y seis años de prisión.



En la resolución el magistrado dispuso además que Maldonado se mantenga detenido en la sede de la Policía de Dolores o en la seccional que disponga el jefe policial a cargo.



Esta mañana, el chofer prestó declaración indagatoria ante el fiscal por un lapso de una hora y media donde introdujo la hipótesis de una "falla mecánica en la unidad que podría ser vinculada al sistema de dirección del rodado".



El fiscal comentó que los estudios preliminares accidentológicos que se realizaron "no marcan ese desperfecto", por lo cual dispuso una ampliación de las pericias mecánicas "para determinar en base a lo que dijo el imputado".



"El imputado manifestó que un momento hubo un viento, que lo lleva hacia la mano izquierda de la calzada y pierde el dominio de la unidad, intenta esquivar la alcantarilla y eso da el vuelco, también menciona una explosión pero la alude a un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas", informó el fiscal.



Robert aclaró que la declaración de Maldonado "se contradice con las pericias mecánicas" y que por eso se ampliarán esos estudios también sobre el volante del rodado.



Una fuente judicial explicó que el chofer sostuvo que “en el kilómetro 141 de la Ruta 2 hay como un puentecito y siempre lo paso del lado izquierdo porque tiene como un salto, tiene un desnivel la ruta en ese lugar y si se pasa por ahí, el neumático golpea y los pasajeros se despiertan”.



“Paso esa parte, lo voy a poner del lado derecho y siento que me lo saca al coche un viento, quiero corregir, se va de costado, lo trato de enderezar al lado izquierdo donde está la alcantarilla, trato de corregirlo de vuelta hacia el lado derecho y hace como una explosión el micro”, graficó ante el fiscal.



El funcionario judicial detalló que durante su declaración el chofer se quebró en varias oportunidades y pidió perdón a las familias de las víctimas.



"Declaró que aparentemente tuvo una falla técnica en el volante del micro, y que por eso no pudo realizar la maniobra, se quebró y se largó a llorar varias veces", apuntó el fiscal.



En cuanto a los exámenes toxicológicos, informó que "están dispuestos para el día martes en la ciudad de Dolores", aunque el test de alcoholemia realizado tras el vuelco le dio negativo.



En cuanto al uso del celular, Robert dijo que el chofer negó haber utilizado el teléfono y dijo que había dormido lo suficiente ya que el día anterior realizó un viaje, tras lo cual descansó.



Por otro lado, el titular de la Fiscalía 10 de Chascomús informó que además del chofer, ya declaró el acompañante como testigo, tres adultos, y otro testigo que iba en moto circulando cuando ocurrió el accidente.



"El acompañante no relata las mismas cosas que el chofer, relata distintas cosas", dijo el fiscal, quien indicó que en cuanto a la velocidad, el tacógrafo determinó que "desde que salió la unidad hasta el momento del accidente prima facie como un aproximativo, podría haber circulado entre los 92 y 98 km por hora sin perjurio de actuaciones posteriores".



En tanto, una de las niñas accidentadas ayer en el vuelco del colectivo de dos pisos en la ruta 2 sufrió la amputación de su brazo izquierdo, se encuentra con respirador y pronóstico reservado, mientras que los restantes 9 chicos que permanecen internados en distintos centros de salud evolucionan favorablemente, informaron fuentes médicas.



Fuentes del hospital Eva Perón del municipio de San Martín precisaron hoy que "la niña (que sufrió la amputación de su brazo) se encuentra en unidad de terapia intensiva, con respirador y pronóstico reservado".



Además, detallaron que durante el accidente la menor de edad sufrió "politraumatismos y heridas cortantes con babeo que requirieron transfusión" por lo que "se encuentra sedada de manera continua para controlar el dolor".



Las fuentes médicas explicaron que los cortes le generaron un desprendimiento del cuero cabelludo con heridas en la oreja y mejilla derechas, que completan su cuadro de salud.



En tanto, los otros nueve niños y una maestra alojados en diferentes hospitales de la provincia continúan evolucionando en forma favorable y en los próximos días podrían recibir el alta médica, confiaron los voceros.