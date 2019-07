Mitos y verdades: cómo disfrutar el eclipse sin temer y sin sufrir

El eclipse total de sol de hoy genera una enorme expectativa. El fenómeno comenzará a las 16.30 y durará hasta las 18.25. A las 17.40 ocurrirá el clímax, cuando en una parte de Argentina el sol quede completamente cubierto. En Mendoza alcanzará un máximo de cobertura del 96%.

Para disfrutar el eclipse sin riesgo se han difundido recomendaciones, pero también circulan “mitos” e información falsa, especialmente en las redes sociales. La astrónoma Beatriz García explicó a MDZ que se trata del fenómeno “más espectacular” que puede ofrecer la naturaleza y dijo cómo hay que disfrutarlo.

La científica Beatriz García

Mitos y cuidados

Beatriz García aseguró que lo que ocurrirá esta tarde hay que aprovecharlo ."Queremos que la gente lo vea. Andan circulando noticias que dicen que es malo ver el eclipse, pero no es así, ver el sol es siempre peligroso, solo hay que tener precauciones", aseguró.

En cuanto a los mitos que circulan respecto a catástrofes que podrían producirse durante el eclipse, aclaró que no hay nada malo relacionado al fenómeno. No hay ninguna tempestad asociada. "No va a provocar nada, no van a haber terremotos, no va a robar la energía, no va a modificar nada", aclaró.

Lo que sí produce

El oscurecimiento repentino sí puede generar algunas consecuencias curiosas en el ambiente. Una de ellas es que baje la temperatura. Y la otra, que haya animales que puedan confundirse. “Únicamente, y como consecuencia de que queda de noche por unos instantes, la temperatura baja entre 3 y 5 grados porque se hace de noche”, explicó la científica. “Algunos animales nocturnos pueden confundirse, pero no va a pasar nada malo", ratifica.

Por qué hay que cuidar los ojos

El eclipse no genera nada malo en sí para la vista. Sí existen los riesgos normales en cuanto a ver el sol de frente. En el momento del eclipse total es seguro mirar al sol, pero solo en la zona donde el ocultamento es del 100% y por ese corto lapso de tiempo. Antes y después debe usarse un filtro. Sin embargo, como en Mendoza eso no ocurrirá, hay que usar sí o sí una protección.

Un dato importante es que en Mendoza se regalan lentes protectores. Hasta las 15 horas se entregarán en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ubicada en Azopardo 313 de Godoy Cruz.

Otra oportunidad

Que la luna tape al sol no es algo que sucede comúnmente, de hecho se produce en un mismo lugar cada 360 años aproximadamente. Sin embargo, Argentina será testigo de otro fenómeno similar el 14 de diciembre de 2020. En este caso la duración será la misma pero se verá en Neuquén y Río Negro. El otro aspecto diferenciador será la ubicación del sol, que no estará en la puesta -como el de hoy- sino que tendrá una mejor visibilidad porque se producirá en verano.

"Cada eclipse tiene su singularidad en cuanto a trabajos científicos", explicó la especialista. Durante 1919 gracias a este fenómeno, los astrónomos pudieron comprobar uno de los postulados sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Ahora habrá en Argentina aficionados a la ciencia y profesionales locales y extranjeros expectantes de este suceso, para observar y estudiar la estructura de la corona del sol.

Informe: Angie Tonelli