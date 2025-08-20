Misión Imposible: intentan rescatar a un gato en el barrio de Chacarita y los vecinos están preocupados

El gato llevaba más de 24 horas en un árbol del barrio porteño de Chacarita, y los bomberos se apersonaron en el lugar para rescatarlo.

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires fueron alertados por los vecinos del barrio de Chacarita para ir al rescate de un gato que hacía 24 horas se encontraba en un árbol sin poder bajar del mismo, y luego saltó al techo del edificio de los vecinos que denunciaron que se encontraba atrapado.

Operativo de rescate de un gato en Chacarita Sin embargo, cuando se creía que el felino tendría un final feliz, saltó a otro árbol. Por lo tanto, el operativo del personal de los bomberos de la Ciudad se vio obligado a mudar de la calle Castillo a Ravignani, en la intersección de donde se encontraba previamente.

La grúa sobre la que trabajaron durante gran parte de la mañana los efectivos debió moverse hacia el nuevo árbol para evitar un nuevo escape del felino y un rescate exitoso.