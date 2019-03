Basta recorrer un supermercado u observar ciertos precios en las heladeras de algunos comercios, tener un poco de memoria y comparar con la compra anterior para advertir el fortísimo aumento en los lácteos durante las últimas semanas.

Si bien no es lo único que subió, el rápido incremento en el valor de ciertos productos vuelve a sorprender a los consumidores, quienes no siempre encuentran un producto sustituto en sus dietas. Las primeras marcas de leche, yogures y quesos aparecen en las góndolas con importantes diferencias con respecto a algunas semanas atrás. Productos que ya habían sufrido fuertes aumentos el año pasado no dejan de subir.

yogures entre $45 y $50

Siempre hay opciones, como segundas marcas, lugares más económicos para comprar, descuentos con ciertas tarjetas, promociones especiales y, sobre todo, caminar y caminar, pero los clientes también se cansan. A la hora de comprar insumos básicos como ciertos lácteos necesarios para la alimentación, tanto de niños como de adultos, los consumidores comienzan a espantarse cuando un yogurt de 120 gramos cuesta cerca de $50 y hasta hace un par de meses lo pagaba cerca de $30.

el yogurt en sachet también subió

Los aumentos han sido tan vertiginosos en los lácteos que ni siquiera es posible saber en qué porcentaje exactos han aumentado, aclaran los propios comerciantes.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2018 hubo aumentos en lácteos que superaron el 70% en un rubro esencial de la alimentación de los argentinos. Por ese motivo, las ventas se redujeron 1,7%.

Este reporte indica que las subas más importantes se reflejaron en el yogur firme (73,1%), la manteca (51,6%), el dulce de leche (47,9%), la leche fresca (47,0%), la leche en polvo (49,6%) y el queso cremoso (45,1%).

Precios en supermercado

En cuanto a la compra de los productos, en 2018 la venta de leche en polvo disminuyó 8,4%, la leche chocolatada o saborizada 6,4%, los postres lácteos y flanes 6,2%, los yogures y otras leches fermentadas 5,5%, la crema 4,2%, la manteca 3,3% y la leche fluida 1,3%. El promedio general arrojó una contracción del 1,7%.

la manteca, otro producto que subió

Desde hace algunos meses, los lácteos lideran la lista de alimentos que empujan la inflación. Los incrementos lo sufren permanentemente consumidores de todo el país y Mendoza no fue la excepción.

Precios de lácteos

Precios en Mendoza

Los siguientes precios fueron proporcionados por comerciantes que conversaron con MDZ y quedaron perplejos esta semana ante el nuevo listado de precios que, según ellos, ya no podrá resistir el consumidor:

Queso cremoso: costaba cerca de $150 hace un mes, hoy está en $250 aproximadamente.

Queso en barra: se pagaba $220 el mes pasado, mientras que ahora cuesta $350.

Yogures de primera marca: algunos de 125 gramos que costaban cerca de $35 en febrero, hoy cuestan alrededor de $50.

Los precios mencionados son los que, según algunos referentes del sector, fueron remarcados esta semana y producen una nueva alerta en el mercado.