Milagro de Año Nuevo: era intensamente buscado y apareció en un móvil televisivo desde Mar del Plata

La aparición del joven se dio de manera inesperada luego de más de diez días sin contacto con su familia. El robo de su celular lo dejó incomunicado y motivó una denuncia por averiguación de paradero.

Tras más de diez días de angustia e incertidumbre, el misterio en torno al paradero de Maximiliano Echarri, el joven de 25 años oriundo de Bahía Blanca, tuvo un final inesperado y feliz. El muchacho, que había viajado a Mar del Plata a comienzos de diciembre en busca de trabajo, apareció sano y salvo durante un móvil televisivo en vivo, lo que permitió confirmar su situación y llevar alivio a su familia.

La aparición sorprendió incluso al periodista que realizaba la cobertura. “Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca, mi familia me está buscando. Salí en las noticias. Hoy pude comunicarme”, expresó Maximiliano ante las cámaras, visiblemente emocionado. En su mensaje, agradeció especialmente a los vecinos marplatenses que lo ayudaron y facilitaron el contacto con sus seres queridos.

Consultado sobre lo ocurrido durante su ausencia, explicó que fue víctima del robo de su celular, situación que lo dejó incomunicado durante más de 20 días. “Estoy bien, gracias a Dios. Por medio de la gente buena y la policía, que hizo un buen trabajo, me pude comunicar con mi familia”, aseguró, despejando cualquier duda sobre su estado de salud.

Maximiliano Echarri El joven relató además que actualmente se encuentra trabajando en el cuidado y lavado de vehículos, mientras continúa en la búsqueda de un empleo en relación de dependencia. Lejos de mostrarse angustiado, se lo vio de buen ánimo y celebrando la llegada del nuevo año. “Estoy festejando, esto es hermoso. De acá no me voy más”, afirmó con entusiasmo, dejando entrever su decisión de permanecer en la ciudad balnearia.

Maximiliano había partido rumbo a Mar del Plata el 1 de diciembre, con la intención de conseguir trabajo para la temporada de verano. Durante los primeros días mantuvo contacto con su madre, pero el último mensaje que recibió la familia fue el 10 de diciembre, lo que encendió las alarmas.