Miércoles agobiante en Mendoza: calor intenso y Zonda en Malargüe

El pronóstico para Mendoza marca un miércoles caluroso y algo nublado, con vientos del este y presencia de Zonda en el sur provincial. La máxima llegará a 36°.

El día se perfila exigente en Mendoza, con temperaturas elevadas desde temprano y una tarde marcada por el calor intenso. El miércoles tendrá una mínima de 18° y una máxima que alcanzará los 36°, en un contexto de cielo algo nublado y ambiente seco.

Durante la jornada soplarán vientos moderados del este, que sostendrán las marcas térmicas altas en gran parte del territorio. En el sur provincial, especialmente en Malargüe, se espera la presencia de viento Zonda, un fenómeno que puede intensificar la sensación de calor y generar condiciones muy secas. En cordillera, el tiempo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza durante el miércoles. Aun así, se recomienda precaución en las zonas afectadas por Zonda, principalmente por la baja humedad, el aumento repentino de la temperatura y la posible reducción de la visibilidad.