Paro de controladores aéreos: qué vuelos se ven afectados en Mendoza

Los cielos de Argentina estarán paralizados parcialmente debido al paro convocado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( ATEPSA ), una medida de fuerza que afecta a los vuelos en distintos puntos del país, incluido Mendoza .

La protesta se da en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por reclamos salariales y laborales. El paro se implementa en distintas franjas horarias y jornadas, lo que genera demoras y reprogramaciones en vuelos nacionales, tanto en partidas como en arribos.

En el aeropuerto de Mendoza, varias operaciones debieron ser modificadas para evitar el horario del paro.

En cuanto a las partidas desde Mendoza, un vuelo con destino a Aeroparque que estaba previsto para las 8:50 fue reprogramado, al igual que otro con destino a Salta que salía a las 9:50 y un tercero hacia Córdoba, originalmente programado para las 10:05.

Además, un vuelo que debía despegar a las 13:35 con destino a Aeroparque fue demorado hasta las 16:16, mientras que otro con destino a Neuquén, que salía a las 13:55, fue reprogramado para las 16:10. También se registró una demora en un vuelo hacia Mar del Plata, que pasó de las 14:35 a las 15:45.

En relación con los arribos, se confirmó al menos un vuelo demorado proveniente de Aeroparque, cuyo aterrizaje en Mendoza coincide con el horario del paro.

image El paro de ATEPSA impacta en vuelos nacionales y en el cronograma de fin de año. Atepsaok

Qué dice el comunicado de ATEPSA sobre el paro

En un comunicado difundido la semana pasada en redes sociales, el sindicato explicó los motivos de la medida de fuerza: "Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".

ATEPSA señaló además que el paro apunta a lograr la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, especialmente en aeropuertos con emergencia dotacional, y a garantizar la estabilidad laboral. También reclamaron la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo.

En ese sentido, el sindicato sostuvo: "El proceso de persecución y despido de técnicos y técnicas en varios servicios, sistema cuidadosamente oculto por los responsables de EANA y del Ministerio de Transporte, ha vuelto insostenible la situación laboral en los aeropuertos de todo el país. Estos despidos afectan directamente la seguridad operacional y contravienen la vigencia del convenio colectivo de trabajo".

ATEPSA ratificó el cronograma del paro, que se extenderá durante diciembre y afectará tanto vuelos nacionales como internacionales.

Cronograma completo del paro de controladores aéreos: