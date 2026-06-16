Mientras miramos la ola de la inteligencia artificial, el tsunami del quantum se acerca
Mientras la IA concentra la atención global, la computación cuántica avanza con potencial para transformar industrias, seguridad y ciencia.
Hay una escena clásica en las películas de desastres: todos observan fascinados la enorme ola que se acerca desde el horizonte. Es visible, urgente y ocupa toda la atención. Mientras tanto, en el fondo del océano, algo más profundo y poderoso se está gestando.
En tecnología, hoy vivimos una situación similar. La ola es la inteligencia artificial. El tsunami que muchos aún no ven es la computación cuántica. No se trata de alarmismo. Ignorar el quantum hoy puede ser comparable a ignorar Internet en los años noventa. No generaba consecuencias inmediatas, pero quienes no prestaron atención quedaron rezagados cuando la transformación llegó. La diferencia fundamental entre una computadora clásica y una cuántica está en cómo procesan la información. Las computadoras tradicionales trabajan con bits que solo pueden valer cero o uno. Las cuánticas utilizan qubits, capaces de representar múltiples estados simultáneamente gracias al fenómeno conocido como superposición. Esto les permite explorar enormes cantidades de posibles soluciones en paralelo. Por eso, para determinados problemas complejos, la computación cuántica no es simplemente más rápida: puede ser exponencialmente superior. No reemplazará a las computadoras personales ni a los sistemas tradicionales, pero sí promete transformar industrias enteras.
Los mitos que frenan la adopción
Uno de los errores más frecuentes es creer que la computación cuántica sigue siendo ciencia ficción sin aplicaciones concretas. La realidad es distinta. Instituciones financieras ya experimentan con plataformas de trading y optimización de portafolios basadas en capacidades cuánticas. En la industria farmacéutica, empresas trabajan en simulaciones moleculares avanzadas para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos. Otro mito consiste en pensar que todavía falta demasiado tiempo para prestar atención. La experiencia reciente con la inteligencia artificial demuestra lo contrario. Muchas organizaciones subestimaron su impacto y luego debieron correr para adaptarse. El quantum todavía tiene varios años de desarrollo por delante, pero quienes comienzan a comprenderlo hoy tendrán ventajas competitivas cuando alcance una adopción masiva. También existe la idea de que esta tecnología solo está al alcance de grandes multinacionales. Sin embargo, las principales plataformas tecnológicas ya ofrecen acceso a recursos cuánticos a través de servicios en la nube. La principal barrera no es económica sino conceptual: entender dónde puede generar valor.
Los sectores con mayor potencial
No todas las empresas necesitan incorporar estrategias cuánticas de inmediato, pero existen industrias donde su potencial es especialmente relevante. En finanzas y seguros, la capacidad de optimizar inversiones, modelar riesgos complejos y detectar fraudes puede generar ventajas significativas. En logística y cadenas de suministro, la optimización de rutas, inventarios y procesos promete reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. La industria farmacéutica, química y agroindustrial también aparece entre las más beneficiadas. La simulación avanzada de moléculas y materiales puede acelerar investigaciones que hoy demandan años de trabajo.
Un área particularmente sensible es la ciberseguridad. Los sistemas de cifrado que protegen gran parte de la información digital actual fueron diseñados bajo el supuesto de que nadie tendría capacidad suficiente para vulnerarlos en tiempos razonables. La computación cuántica desafía esa premisa. Por eso, organismos internacionales ya impulsan estándares de criptografía poscuántica y recomiendan comenzar la transición.
La verdadera revolución: IA y quantum juntos
Existe una percepción equivocada de que la computación cuántica competirá con la inteligencia artificial. En realidad, ambas tecnologías tienden a potenciarse mutuamente. La IA ya se utiliza para mejorar algoritmos cuánticos y reducir errores en los procesadores. A su vez, el quantum promete resolver algunos de los mayores desafíos de la inteligencia artificial actual, como los enormes costos computacionales del entrenamiento de modelos avanzados o el procesamiento de volúmenes masivos de datos. La combinación de ambas tecnologías podría habilitar avances imposibles para cada una por separado: desde el desarrollo de nuevos materiales hasta diagnósticos médicos más precisos y sistemas de optimización de una complejidad inédita.
Qué deberían hacer las empresas
La pregunta habitual es si la computación cuántica cambiará el trabajo cotidiano de las organizaciones en el corto plazo. Probablemente no de forma inmediata. Su adopción será gradual, como ocurrió con la nube o la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no significa que las empresas deban esperar. El primer paso consiste en identificar problemas cuya complejidad excede las capacidades actuales de optimización, simulación o seguridad. El segundo es asignar recursos para seguir la evolución tecnológica con una mirada estratégica. El tercero, revisar las políticas de ciberseguridad pensando en un escenario donde los métodos de encriptación actuales dejen de ser suficientes. La inteligencia artificial ocupa hoy el centro de la conversación tecnológica y con razón. Pero quienes solo observan esa ola pueden perder de vista un fenómeno aún más transformador. La computación cuántica avanza más silenciosamente, aunque con un potencial enorme para redefinir sectores completos de la economía.
Los tsunamis no anuncian su llegada
Y cuando alcanzan la costa, ya es tarde para improvisar.
* Eduardo Laens, CEO de Varegos y docente universitario especializado en IA y autor del libro Humanware.