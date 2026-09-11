Mieloma múltiple: el diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida

En el mes de concientización de las enfermedades oncohematológicas, especialistas y la Fundación Argentina de Mieloma remarcan la importancia de reconocer los síntomas del mieloma múltiple y realizar una consulta médica oportuna, un paso clave para alcanzar un diagnóstico preciso e iniciar el tratamiento adecuado.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a determinadas células de la médula ósea y constituye la segunda enfermedad más frecuente de la sangre, según la información proporcionada. En la actualidad, los avances terapéuticos ofrecen a las personas diagnosticadas una mayor expectativa de vida, mientras que la detección oportuna permite definir el abordaje más adecuado para cada paciente.

Sin embargo, llegar al diagnóstico en las primeras etapas puede resultar complejo. Algunas personas no presentan síntomas inicialmente, mientras que otras desarrollan manifestaciones que pueden confundirse con las de diferentes enfermedades. Por ese motivo, especialistas insisten en prestar atención a los signos persistentes y evitar postergar la consulta médica.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentra el dolor óseo, especialmente cuando está localizado en la columna vertebral o las costillas. También puede aparecer fatiga relacionada con la anemia producida por el avance del trastorno hematológico. Las infecciones recurrentes representan otro posible signo, como consecuencia de las alteraciones que la enfermedad puede generar en el sistema inmune.

Otros indicadores mencionados son el daño en los riñones y los niveles elevados de calcio en sangre. Debido a que estas manifestaciones no son exclusivas del mieloma múltiple, la evaluación profesional resulta necesaria para establecer sus causas y determinar si corresponde realizar estudios específicos.

Ante una sospecha de mieloma múltiple, el médico puede confirmar el diagnóstico mediante diferentes procedimientos. Entre los mencionados se encuentran la punción de médula ósea, las radiografías del esqueleto y los estudios de sangre y orina.

“El diagnóstico temprano resulta clave en las enfermedades oncohematológicas para iniciar tratamiento oportuno de ser necesario, y lograr una mejor calidad de vida de los pacientes. En el caso del mieloma múltiple, conocer los signos iniciales facilita un abordaje adecuado y a tiempo”, expresó Daniela Mezzarobba (MN 133.792), médica oncohematóloga de GSK.

¿Cómo evolucionó el tratamiento del mieloma múltiple?

El tratamiento del mieloma múltiple experimentó una evolución en los últimos años a partir de diferentes combinaciones de fármacos. Las alternativas mencionadas incluyen inmunomoduladores, inhibidores del proteasoma y anticuerpos monoclonales, además de anticuerpos biespecíficos, anticuerpos conjugados y terapia con CAR-T. De acuerdo con la información suministrada, algunos de estos tratamientos todavía no se encuentran disponibles en Argentina.

En pacientes con buen estado general, el trasplante autólogo continúa siendo una estrategia fundamental. La elección del tratamiento depende de la situación de cada persona y requiere una evaluación médica que permita definir la alternativa correspondiente para cada etapa de la enfermedad.

“El tratamiento no solo busca controlar la enfermedad, sino también lograr que el paciente preserve la autonomía y el bienestar cotidiano. La calidad de vida implica que pueda sostener sus vínculos, proyectos y actividades, incluso en medio del tratamiento. Por eso, un abordaje integral que incluya apoyo emocional y acompañamiento interdisciplinario resulta tan importante como la terapia médica”, señaló Cristian Seehaus (MN 133.435), médico hematólogo y miembro del Grupo Argentino de Mieloma Múltiple (GAMM).

Información y acompañamiento para pacientes y sus familias

Además de las alternativas terapéuticas, el acceso oportuno a información clara y confiable es señalado como un aspecto relevante para que los pacientes y sus familias puedan transitar el diagnóstico y el tratamiento. La concientización sobre los posibles síntomas apunta, en ese sentido, a favorecer consultas oportunas y reducir las demoras en la detección de la enfermedad.

“Generar conciencia sobre el mieloma múltiple y visibilizar los síntomas resulta imprescindible ya que muchas veces se diagnostica tarde. Desde la Fundación Argentina de Mieloma trabajamos diariamente para acompañar a los pacientes y sus familias en cada etapa del proceso, garantizando el acceso a la información y el sostén que necesitan”, afirmó Mariana Auad, vicepresidenta de la Fundación Argentina de Mieloma (FAM).

Ante la aparición sostenida de dolor óseo, fatiga, infecciones recurrentes u otros síntomas mencionados, los especialistas recomiendan no automedicarse ni postergar la consulta. Acudir oportunamente a un profesional de confianza permite realizar los estudios necesarios, determinar la causa de las manifestaciones y, en caso de confirmarse el diagnóstico, iniciar el tratamiento más adecuado para la etapa de la enfermedad.

La concientización sobre el mieloma múltiple busca así poner el foco tanto en el reconocimiento de los primeros signos como en el acompañamiento integral. El diagnóstico oportuno, el acceso a información confiable y el seguimiento profesional son aspectos centrales para abordar la enfermedad y procurar que los pacientes puedan preservar su autonomía, sus actividades y su calidad de vida durante el tratamiento.