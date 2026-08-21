Mercedes Rus: "La tecnología no reemplaza a la policía"

En cuerpo presente la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza , Mercedes Rus , pasó por MDZ Radio para responder sobre varios aspectos surgidos en reportaje para Bot y o por MDZ Radio, y también los mensajes de oyentes con inquietudes.

El incremento operativo en la realización de controles de alcoholemia en Mendoza fue del 240%, en muy buena parte por la incorporación de alcómetros digitales de diagnóstico rápido. El incremento operativo en la realización de controles de alcoholemia en Mendoza fue del 240%, en muy buena parte por la incorporación de alcómetros digitales de diagnóstico rápido.

La ministra de Seguridad se refirió a la problemática Vial y no dudó en destacar la corresponsabilidad ciudadana, que se desprende del Diagnóstico de Accidentología en el núcleo de la búsqueda de soluciones.

Rus señaló que, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Seguridad Vial, cerca del 90% de los accidentes graves con desenlace fatal obedecen a negligencias humanas (uso del celular al volante, sobrepasos indebidos o exceso de velocidad) y no a fallas mecánicas o del estado de las calles.

En otro tramo, Mercedes Rus mencionó que, en pruebas piloto tipo "modo testigo", alrededor del 9% de las alertas y comunicaciones al 911 estaban vinculadas al uso del celular mientras se conduce. Se desprendió en el tópico el rol de los Controles de Alcoholemia en la prevención.

La funcionaria explicó que hubo un incremento del 240% en estas acciones, gracias a la incorporación de alómetros. Estos detectan presencia y ausencia de alcohol antes del test. "La positividad cayó del 12% en 2023, a un 3,1%", deslizó.

Y completó: "Alrededor del 96% de los conductores controlados cumple con la normativa". Y completó: "Alrededor del 96% de los conductores controlados cumple con la normativa".

También destacó las reformas legislativas aprobadas en 2024, que en su opinión endurecieron las sanciones en el ámbito contravencional. Y agregó que fue importante mantener la inhabilitación para conducir aunque se pague la multa.

Mercedes Rus

Se refirió a la Tecnología y Modernización en la Prevención del Delito, o Videovigilancia y Reconocimiento Facial. En este segmento del programa Bot y yo, la ministra Mercedes Rus definió la estrategia de seguridad bajo la premisa de hacer que Mendoza sea una provincia "incómoda" para los delincuentes mediante la tecnología.

El sistema informático y las cámaras inteligentes han permitido capturar a 23 prófugos de la justicia a través de reconocimiento facia. El sistema informático y las cámaras inteligentes han permitido capturar a 23 prófugos de la justicia a través de reconocimiento facia.

Fue precisa al destacar el funcionamiento de los Laboratorios de Alta Tecnología en Mendoza. Precisó que la provincia cuenta con cuatro laboratorios científicos aplicados a la investigación criminal.

La ministra aclaró que la tecnología no reemplaza la presencia del personal policial en la calle, sino que complementa y optimiza el despliegue territorial de las patrullas ante las alertas del Centro de Monitoreo.