Mercado Libre, primera empresa en adherirse al RIGI municipal de Tres de Febrero: qué impacto tendrá en el empleo local

Mercado Libre se convirtió oficialmente en la primera empresa en adherirse al nuevo Régimen de Incentivos a la Generación de Inversión Municipal , conocido como RIGI Municipal , implementado por Tres de Febrero . La medida marca un hito para la economía local y refuerza la estrategia del distrito del oeste bonaerense para atraer inversiones , promover empleo formal y acompañar el desarrollo productivo.

“Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio”, destacó el intendente Rodrigo Aybar, al referirse a la incorporación de la compañía al régimen.

Tres de Febrero fue pionero en establecer un esquema de incentivos a nivel local, orientado a acompañar proyectos de inversión de alto impacto económico y laboral. El RIGI Municipal contempla una bonificación de tasas durante 15 años, en función del volumen de inversión y la creación de empleo.

La iniciativa fue impulsada durante la gestión de Diego Valenzuela y se mantiene en el actual período encabezado por Aybar. Según se informó, las medidas están alineadas con las políticas nacionales de estímulo a la inversión.

El desembarco de Mercado Libre en el municipio se concretó en julio de 2025 y ya muestra efectos directos sobre el empleo local. El centro de almacenamiento cuenta actualmente con 440 trabajadores, de los cuales la mitad son vecinos de Tres de Febrero.

“Hacia fin de año serán unos 650”, afirmó Diego Valenzuela, ex intendente del distrito. También remarcó el impacto indirecto de la operación: “Esto activa la cadena de trabajo y valor agregado, porque Mercado Libre es utilizada por gran parte de los emprendedores del país”.

Un centro logístico de 58.000 metros cuadrados

El centro de almacenamiento de Mercado Libre en Tres de Febrero demandó una inversión de US$65 millones y tiene una superficie de 58.000 metros cuadrados. La operación cuenta con capacidad para procesar 100.000 productos por día y almacenar hasta 570.000 artículos voluminosos.

Entre las categorías que se gestionan en el establecimiento se incluyen tecnología, electrodomésticos, productos para el hogar y autopartes.

Desde la compañía destacaron el acompañamiento del municipio para el desarrollo de la actividad. “Valoramos que el Municipio de Tres de Febrero impulse las condiciones necesarias para incentivar el desarrollo económico y el empleo formal, aspectos clave para construir un futuro con más oportunidades para todos”, sostuvo Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Mercado Libre.