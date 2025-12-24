Mendoza tendrá un sistema para saber si hay lugar para estacionar antes de llegar

La Ciudad de Mendoza avanza con una nueva herramienta que busca simplificar una de las escenas más repetidas del microcentro: dar vueltas para encontrar dónde estacionar. El municipio implementará un sistema que permitirá ver desde el celular cuántos lugares libres hay en la vía pública, directamente desde la app del estacionamiento medido digital.

La iniciativa forma parte de una serie de innovaciones que se están probando dentro del sistema SEM Mendoza, que ya cuenta con más de 80.000 usuarios registrados. La idea es que el vecino pueda consultar la disponibilidad antes de ingresar a una calle y así ordenar mejor la circulación. Como primer lugar donde estará disponible este servicio, se anunció la calle Sarmiento luego de que se terminen las obras de remodelación.

El desarrollo se realiza en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y se encuentra en etapa de prueba piloto. Desde el municipio aclararon que se trata de un proceso gradual, con evaluaciones previas antes de avanzar con su implementación definitiva.

Según explicó a MDZ Federico González, fiscalizador de la Secretaría de Hacienda, el sistema se basa en cámaras con software propio que analizan la ocupación del estacionamiento en cada cuadra. A partir de esa información, la aplicación mostrará cuántos espacios están disponibles en tiempo real.

“Es una tecnología más avanzada que los sensores tradicionales”, señaló el funcionario, y detalló que se trata de una cámara por cuadra, casi imperceptible para el peatón. El dispositivo releva la cantidad de vehículos estacionados, mide los espacios disponibles y envía los datos al sistema central, que luego se reflejan en la app.

Además de la consulta desde el celular, la información también podrá visualizarse en cartelería digital que estará instalada en la vía pública. El objetivo es que el conductor tenga la información antes de detenerse, sin depender del ensayo y error.

El auto controlador como parte del nuevo esquema

Además, la Ciudad también avanza con otro proyecto complementario: el auto controlador, un vehículo eléctrico que recorre las calles y verifica, mediante cámaras, si los autos tienen iniciado el estacionamiento digital. Ambos desarrollos se integran dentro del mismo esquema de modernización.

Desde el municipio destacaron que esta tecnología no reemplaza a los agentes en la calle, sino que los acompaña. Los controladores siguen cumpliendo un rol central, no solo en el ordenamiento del tránsito, sino también en la orientación a vecinos y turistas.

Pruebas, tiempos y lo que viene

Ambos proyectos , están en fase de prueba avanzada. “Los tenemos en laboratorio, haciendo mediciones y ajustes para que el servicio tenga buena calidad”, explicó González, y aclaró que se trata de sistemas inéditos que requieren evaluaciones constantes.

La intención del municipio es avanzar con la implementación durante 2026, siempre en función de los resultados de estas pruebas. No habrá lanzamientos apresurados: cada paso dependerá del funcionamiento real en la calle.

Con estas herramientas, la Ciudad de Mendoza apunta a mejorar la experiencia cotidiana de estacionar, reducir tiempos de circulación innecesarios y sumar tecnología aplicada a la movilidad urbana. Un cambio que no promete soluciones mágicas, pero sí una forma más ordenada y previsible de moverse por el centro.