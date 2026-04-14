Mendoza tendrá un martes cambiante: a qué hora llegarían las lluvias

Las lluvias aisladas podrían aparecer durante la noche en Mendoza, después de una jornada con nubes, mejoras temporarias y una máxima de 25°.

Las lluvias aisladas llegarían a Mendoza durante la noche de este martes, después de una tarde con más nubosidad.

El martes mostrará en Mendoza un tiempo bastante cambiante, con momentos de cielo algo nublado, algunas mejoras pasajeras y un cierre de jornada con condiciones más inestables. Aunque la mañana arrancará con nubosidad, con el correr de las horas se espera que el cielo se vaya despejando en distintos puntos de la provincia.

La máxima será de 25° y la mínima de 14°, en un día con temperatura agradable y con un comportamiento variable del cielo. Después de la tarde, sin embargo, volverá a aumentar la nubosidad y durante la noche se esperan lluvias aisladas en todo el territorio mendocino.

lluvia tormenta mal tiempo (4).JPG Este martes en Mendoza se va a registrar una máxima de 25°. ALF PONCE MERCADO / MDZ