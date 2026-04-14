Mendoza tendrá un martes cambiante: a qué hora llegarían las lluvias
Las lluvias aisladas podrían aparecer durante la noche en Mendoza, después de una jornada con nubes, mejoras temporarias y una máxima de 25°.
El martes mostrará en Mendoza un tiempo bastante cambiante, con momentos de cielo algo nublado, algunas mejoras pasajeras y un cierre de jornada con condiciones más inestables. Aunque la mañana arrancará con nubosidad, con el correr de las horas se espera que el cielo se vaya despejando en distintos puntos de la provincia.
La máxima será de 25° y la mínima de 14°, en un día con temperatura agradable y con un comportamiento variable del cielo. Después de la tarde, sin embargo, volverá a aumentar la nubosidad y durante la noche se esperan lluvias aisladas en todo el territorio mendocino.
El tiempo en Mendoza para las próximas jornadas
El adelanto para los próximos días muestra que el miércoles seguirá con tiempo inestable y con jornadas lluviosas, con una máxima de 23° y una mínima de 15°. Ya el jueves, en cambio, se espera una mañana algo nublada y una mejora con más sol hacia el resto del día, con una máxima de 24° y una mínima de 14°.