Mendoza sin nieve: un pantallazo de lo que se viene

El parque de nieve Los Puquios anunció este fin de semana su cierre por toda la temporada por falta de nieve, mientras que en Penitentes la situación es similar, más allá de que los medios de elevación estén inutilizables por falta de mantenimiento.

¿Debe Mendoza pensarse con cada vez menos nieve?, fue la pregunta que MDZ Radio hizo al científico del Ianigla Juan Rivera. En charla con Cambio de Aire, dejó algunas definiciones:

- Hay un proyecto de un centro invernal . Qué frecuencia puede tener la nieve ¿ un año sí , otros dos no... qué puede pasar en Penitentes?

- Lamentambeltente esto se anunció vía Twitter durante la jornada de ayer y me quedaba un gusto raro al leer “Nos vemos el año que viene”. Nos vemos el año que viene, ¿pero para qué? La perspectiva no va a mejorar a largo plazo y hay que ver entonces qué se puede explotar con lo que hay en la montaña.

Desde el punto de vista climático la perspectiva es muy clara. Si uno analiza la tendencia a futuro es la más consistente a cien años. Se va a un déficit de precipitaciones y lo que observamos es un pantallazo de lo que nos espera a 50 o 70 años.

- ¿De qué zonas hablamos?

- Cordillera central y Patagonia norte. Es una tendencia que no parece presentar un cambio en el corto plazo. Si bien uno habla de proyecciones a varios años, no descarta que pueda haber un año 'nevador' entre varios años con sequía. Pero hay que pensar cómo se aprovechan los años en los que no nieva.

Nos contactaron desde Turismo para ver si es viable la instalación de cañones de nieve artificial como en Las Leñas, pero los valores de temperatura no dan.

Tenemos que tener nieve para generar algo de nieve. El cañón no le salva la temporada a un centro de ski.

- ¿Qué es el umbral de temperatura para mantener la nieve?

- La temperatura media invernal siempre estaba por encima de 0ºC. Nos solicitaban la viabilidada en base a un umbral de 3ºC . En Punta de Vacas ronda los 5ºC, o sea que ya hoy estamos 2ºC por encima de lo necesario para instalar un cañón de nieve.

- ¿Cuál debería ser el grado de preocupación para los mendocinos?

- En pos de no generar pánico, hay que decir que agua va a haber, aunque cada vez menos. Y el aporte que debería estar asociado al derretimiento de invierno está siendo reemplazado por hielo de los glaciares.

No es que los glaciares de los Andes centrales de la Argentina tienen fecha de vencimiento a 20 años. Ese no es el escenario. Pero hay que empezar a pensar que los recursos de esa montaña que se ve nevada o con hielo se va a ir limitando en el futuro.

No creo que se pueda decir que en 100 años se acabarán los glaciares, pero sí hay una situación de déficit hídrico permanente.

Hace falta investigar más el rol de los glaciares cuando la nieve no se hace presente. Sabemos que es el reemplazo natural de la nieve. Pero no sabemos cuánto hielo tienen esos glaciares. Se avanzó en el inventario pero ahora hay que apuntar a un monitoreo más intensivo para tener mayores precisiones.