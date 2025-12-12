Mendoza Shopping se prepara para vivir la temporada navideña con descuentos, acciones especiales y el sorteo de dos autos 0km

Este año, Mendoza Shopping , de Grupo IRSA, se prepara para una nueva temporada festiva con propuestas pensadas para toda la familia. En el marco del festejo por su 33° aniversario, ofrecerá una programación completa con actividades navideñas, beneficios, acciones especiales aniversario y una nueva edición de la clásica Noche Shopping el 23 de diciembre.

Del 6 al 24 de diciembre, los visitantes podrán sacarse la foto con Papá Noel, escribir la cartita y participar del Árbol de los Deseos, actividades que se desarrollarán en el Patio de Comidas con ingreso a través de ¡Appa!. Durante diciembre, el shopping también ofrecerá acciones comerciales destacadas, como premios instantáneos por el aniversario, canjes especiales —incluyendo Appa Gift y el tradicional canje de vino— y la clásica Noche Shopping del 23 de diciembre, con un espacio VIP exclusivo para usuarios de ¡Appa!.

"La Navidad es una época especial y en Mendoza Shopping queremos que cada visita se convierta en un momento único. Por eso, este diciembre el equipo trabajó para ofrecer beneficios exclusivos y acciones que enriquezcan la experiencia de nuestros clientes”, destacó Jesica Lois, Center Manager de Mendoza Shopping.

“Desde Grupo IRSA buscamos que cada visita a nuestros centros comerciales se convierta en una experiencia memorable. Diciembre es una época muy especial para las familias y por eso desarrollamos propuestas que combinan entretenimiento y diversión para que nuestros visitantes disfruten del espíritu de estas fiestas”, afirmó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

El 23 de diciembre, de 18 a 00 hs, en la Playa Este del Shopping se creará un espacio VIP, donde ingresarán todos los clientes que tengan descargada la aplicación ¡appa!. Allí podrán disfrutar de DJ en vivo y degustación de tragos. Durante la temporada navideña, el centro comercial presentará una propuesta artística protagonizada por elfos mágicos que recorrerán los pasillos sorprendiendo a los visitantes con información sobre descuentos , obsequios y momentos divertidos para tomarse fotos en familia. La programación se completará con patinadoras navideñas, músicos en vivo con repertorio festivo y un gran show circense de cierre, con acróbatas y malabaristas que coronarán la experiencia.

navidad-deco

Promociones bancarias de Noche Shopping

En esta edición, el 23 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de descuentos especiales:

LIQUISHOPPING: 20% OFF en todos los productos de los locales y stands adheridos, vigente durante toda la jornada del 23/12, de 10:00 a 23:59 hs. Los locales de Joyerías y Perfumerías también se suman con un 10% de descuento especial.

HAPPY HOURS: Hasta el 50% de descuento en franjas horarias especiales, disponibles desde las 18:00 hasta las 23:59 hs del 23/12. Cada horario cuenta con su beneficio definido durante toda la Noche Shopping con las mejores oportunidades a lo largo de la jornada.

- Franja horaria de 18:00 a 20:00 hs aplicable el 25% OFF

- Franja horaria de 20:00 a 22:00 hs aplicable el 30% OFF

- Franja horaria de 22:00 a 23:59 hs aplicable el 40% o 50% OFF

cartita Papá Noel

Promociones bancarias de Navidad

Entre el 15 y el 24 de diciembre, los clientes podrán acceder a una amplia variedad de descuentos y reintegros con bancos y billeteras participantes:

BBVA: Del 18 al 24/12, hasta 20% con MODO (tope $40.000) + 10% adicional para clientes con haberes. Hasta 6 cuotas sin interés.

BNA + MODO: Del 15 al 24/12, hasta 15% de reintegro (tope $15.000). Beneficio adicional pagando con MODO BNA +.

Galicia: 15, 16, 22 y 23/12. Cartera general: hasta 20% sin tope + 9 cuotas sin interés. Galicia Éminent: hasta 25% sin tope + 9 cuotas sin interés.

ICBC: 21 y 22/12. Descuentos del 25%, 30%, 35% y 40% según cartera. +10% en perfumería, relojería y joyería.

YOY ICBC: 21 y 22/12. 30% y hasta 6 cuotas sin interés.

Macro: 18 al 20/12. 20%, 25% y 30% según cartera, con tarjetas o MODO. Hasta 6 cuotas sin interés.

MODO Navidad: Del 15 al 24/12, 10% adicional a las promos bancarias (tope $15.000).

MODO Always On: 19 y 20/12, hasta 20% adicional.

Naranja X: Del 21 al 24/12, hasta 30% (tope $30.000). Plan Z en 3 cuotas o 5 cuotas sin interés.

Santander: 17/12: 25% y 30% según cartera + 10% en perfumería + 9 cuotas sin interés. 19/12: Especial sueldo y jubilados: hasta 30% + 10% perfumería + 9 cuotas sin interés.

Supervielle: Del 20 al 24/12, 20%, 25% y 30% pagando con MODO según cartera.

Cronograma de actividades en Mendoza Shopping (hasta el 24 de diciembre)

Foto con Papá Noel: En el patio de comidas estará ubicado el espacio para que grandes y chicos puedan sacarse su foto con Papá Noel y llevarse un mágico recuerdo. Del 6 al 22 de diciembre de 12.00 hs a 15.30 hs y de 18.00 hs a 21.30 hs. El día previo a Navidad, el espacio estará habilitado de 12.00 hs a 14.30 hs, de 16.00 hs a 18.30 y de 20.00 hs a 22.30 hs. Y para quienes quieran aprovechar el mismo 24 de diciembre, Papá Noel estará disponible de 10.00 a 14.00 hs.

Cartita para Papá Noel y Árbol de los deseos: Espacio destinado para que los visitantes puedan acercar sus deseos para el 2026 . Se podrá participar del 6 al 22 de diciembre de 12: 00 hs a 22:00 hs; el 23 de diciembre de 12:00 a 23:30 hs y el 24 de diciembre de 10: 00 a 14:00 hs

Celebración por el 33° Aniversario de Mendoza Shopping (únicamente los días 12, 13 y 14/12): Como parte de los festejos de aniversario, el centro comercial ofrecerá la posibilidad de que los clientes participen por una serie de premios especiales cargando sus facturas de compra (superiores a $50.000) en ¡appa! y acercándose al stand de Planta Alta.