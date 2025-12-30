Mendoza será un horno: el pronóstico indica una máxima de hasta 37°C
El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con calor intenso, nubosidad variable y tormentas aisladas. Continúan las alertas por lluvias y granizo en varios departamentos.
En la previa de fin de año, Mendoza será un horno este martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una mínima de 21ºC y una máxima que alcanzará los 37°, con nubosidad variable y un ambiente pesado durante gran parte del día.
Con el avance de las horas, los vientos moderados del noreste sostendrán las altas temperaturas sobre todo en horas de la siesta donde las máximas llegarán a 37°C.
Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia, mientras que en cordillera se esperan precipitaciones, con condiciones más inestables en zonas altas.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Según el organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de nieve y/o granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en rutas de montaña. El martes se perfila así como una jornada muy calurosa e inestable en Mendoza, con tormentas que podrían intensificarse en los departamentos bajo alerta.