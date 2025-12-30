Mendoza será un horno: el pronóstico indica una máxima de hasta 37°C

El pronóstico para Mendoza anticipa un martes con calor intenso, nubosidad variable y tormentas aisladas. Continúan las alertas por lluvias y granizo en varios departamentos.

En la previa de fin de año, Mendoza será un horno este martes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una mínima de 21ºC y una máxima que alcanzará los 37°, con nubosidad variable y un ambiente pesado durante gran parte del día.

Con el avance de las horas, los vientos moderados del noreste sostendrán las altas temperaturas sobre todo en horas de la siesta donde las máximas llegarán a 37°C.

Hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia, mientras que en cordillera se esperan precipitaciones, con condiciones más inestables en zonas altas.

OLA DE CALOR Varias zonas de Mendoza continúan bajo alerta por lluvias y granizo este martes. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas para Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Según el organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.