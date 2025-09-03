Mendoza: la tierra del sol, el buen vino y los millones de viajes en colectivo

En un país donde el pulso de la movilidad parece latir al ritmo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un dato desafía la lógica. En Mendoza, el transporte público alcanzó un récord de 213.589.539 operaciones en 2023 . Esta cifra contundente es el resultado de una tendencia que se consolidó en la última década.

El uso del colectivo en la provincia aumentó un 25,1% desde 2010, una hazaña que cobra un valor especial al considerar que el sistema no solo sobrevivió a la crisis de confianza de la pandemia, sino que se revitalizó y creció de manera exponencial.

Un estudio de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor sobre el uso del colectivo revela un mapa de la movilidad que invierte la lógica. En lugar de que el mayor número de viajes per cápita se concentre en la región con la mayor densidad de población, el análisis muestra una realidad distinta. Ciudades del interior del país lideran la tabla.

El Gran Salta, con 233 viajes anuales por habitante , encabeza la lista. Le sigue de cerca el Gran Mendoza, con 205 viajes por persona , superando el promedio del AMBA, que registra 185 viajes per cápita. La tabla, que mide la cantidad de viajes anuales por habitante, muestra una caída abrupta en la demanda a medida que desciende en el ranking, con promedios de 149 en Gran Tucumán, 130 en Gran Córdoba y apenas 22 en Santa Rosa, La Pampa. Esta contundencia de los números sitúa a Mendoza y Salta como los verdaderos motores de la movilidad urbana en Argentina.

Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial explicó a MDZ que el aumento en el uso del transporte es multifactorial. "Le hemos aplicado muchísima tecnología y hemos obtenido y procesado y trabajado muchos datos que antes no habían", afirmó. El funcionario detalló que el 100% de la flota está georreferenciada, lo que permite a los usuarios "saber en la aplicación cuando suba dónde está cada uno de los colectivos cuánto falta".

Los números detrás del récord mendocino

Para comprender la magnitud de lo que significó el año 2023, es clave mirar las cifras en detalle. El sistema de transporte mendocino movió un promedio de 585.177 pasajeros por día a lo largo de todo el año. El mes de agosto fue el de mayor movimiento, un verdadero hito para el servicio. Con un total de 20.112.159 viajes, el promedio diario de ese mes se disparó a 648.780 operaciones.

Esta cifra adquiere mayor peso al compararla con el pasado reciente. En 2010, el total de viajes anuales fue de 170.693.856, con un promedio de 467.654 pasajeros por día. El salto en la demanda de pasajeros en la última década es una demostración clara de que el colectivo se ha consolidado como la columna vertebral de la vida cotidiana en la provincia.

Mema señaló que la tecnología ha transformado al usuario en un "inspector también". "El usuario sabe si el colectivo viene atrasado o viene adelantado, porque se le informa no solamente cuánto falta para que dé, sino en qué situación está el colectivo respecto a la hora en la que tenía que pasar". La aplicación del MendoTran y la posibilidad de tener esta información son, según Mema, lo que el usuario más destaca del sistema. "La peor angustia es la angustia de la espera" , y con la aplicación, esa incertidumbre ha sido eliminada, lo que también ha contribuido a reducir la inseguridad al no estar expuestos por tanto tiempo en las paradas.

Sanciones y subsidios

La gran pregunta es por qué los mendocinos eligen el colectivo con tanta asiduidad. El análisis revela una paradoja: la decisión del pasajero va más allá del costo de la tarifa. Aunque el valor del pasaje en Mendoza supera el costo base de los viajes en el AMBA, otros factores de peso compensan la diferencia.

Uno de ellos es la estructura urbana de la provincia, que con un entramado más compacto que el del Gran Buenos Aires, convierte al colectivo en una herramienta eficiente para los traslados diarios. Al factor geográfico se suma el contexto económico, donde el encarecimiento del combustible y el alto costo de mantenimiento de los vehículos particulares han empujado a muchos a optar por un transporte más accesible para su bolsillo.

Un factor relevante para Mema también fue el cambio del régimen de sanciones en 2019. Antes de ese año, si una empresa de colectivos no cumplía con una frecuencia o si una unidad no pasaba, se le aplicaba una multa que debía pasar por un largo y tedioso proceso.

Con la reforma, la dinámica se invirtió por completo. Ahora, cuando una frecuencia no se cumple, el recorrido no realizado se descuenta directamente del pago que recibe la empresa. Es la empresa la que debe demostrar que la falla fue por una "circunstancia ajena a su voluntad" para poder cobrar el servicio.

Según Mema, este sistema ha mejorado el servicio porque el objetivo es que sea "más barato cumplir que pagar la multa". El gobierno busca que los empresarios se vean incentivados a cumplir con las frecuencias de manera eficiente, lo que se traduce en un mejor servicio para los usuarios.

El sistema denominado SUBE Digital permite pagar los pasajes directamente desde celulares con sistema operativo Android 8 o superior y tecnología NFC Foto: SUBE SUBTE

El funcionario provincial también se refirió al rol de los subsidios en el sistema de transporte, destacando que constituyen el segundo gasto más importante del Estado provincial, después del pago de sueldos.

La lógica detrás de esta visión es que, al subsidiar el servicio, todos los ciudadanos de Mendoza pueden usarlo y se benefician del mismo. Además, el funcionario señaló que el aumento en el uso del transporte, que ha superado los niveles prepandemia, es una demostración de que la inversión ha sido efectiva y ha recuperado la confianza de los pasajeros.

Desafíos y planes a futuro

Finalmente, la tecnología ha jugado un papel decisivo. Avances como la aplicación MendoTran le han dado a los usuarios un control que antes no tenían, al permitirles consultar horarios y hacer un seguimiento en tiempo real de las unidades. Este cambio elimina la incertidumbre de la espera, devolviéndole la previsibilidad al viaje y generando una mayor confianza en el sistema. Los datos de Mendoza y Salta no solo revelan una preferencia, sino que demuestran cómo la combinación de factores técnicos y sociales proyecta una nueva forma de vivir y moverse.

A pesar de los avances, Mema reconoció que el principal desafío es la "hora pico". El sistema sufre de un exceso de demanda entre las 7.30 y las 9, y entre las 17.30 y las 19, lo que genera incomodidad para los pasajeros. Para solucionar esto, lo ideal sería "aplanar la demanda" escalonando los horarios de entrada a diferentes instituciones como colegios, oficinas públicas y bancos, un tema que analizan de manera permanente.

El objetivo final del sistema, según Mema, es que también sea usado por "aquel que tiene la alternativa o la posibilidad de optar por otro medio". Para lograr este cambio, se están realizando inversiones importantes, como la extensión del metro tranvía hacia el sur y la creación de un tren de cercanías en el este, con el fin de desalentar el uso del automóvil en la ciudad.

Al calificar el sistema de transporte de Mendoza, Mema le otorgó un "8 o 9 comparado con el resto del país" y a nivel general lo califica con un 7. Aunque reconoció que hay muchas cosas por mejorar, considera que la provincia está "bastante sobre la media" nacional. El ministro concluyó afirmando que siempre están enfocados en lo que falta para que el sistema sea de excelencia y no se conforman con los avances logrados.

Sumar al que puede elegir

Mema afirmó que el mayor desafío para el sistema de transporte de Mendoza es lograr que el colectivo se convierta en la opción preferida incluso para aquellos que tienen la posibilidad de usar un vehículo particular. La meta es competir en eficiencia para atraer a los conductores que pueden pagar y mantener un auto, pero que eligen dejarlo en casa y subirse al transporte público.

Para lograr este cambio de hábito, el gobierno invierte en proyectos a mediano y largo plazo. Entre ellos, el tren de cercanías en el Este de la provincia busca "aflojar mucho el ingreso de vehículos a la ciudad" desde esa zona, y la extensión del Metrotranvía hacia el sur, hasta Luján, pretende "desalentar el uso de vehículos". Estos proyectos mejoran el servicio y ofrecen una alternativa atractiva y viable para reducir la congestión vehicular y el impacto ambiental.

La IA en el transporte mendocino

En el futuro del transporte público mendocino, la inteligencia artificial (IA) jugará un papel cada vez más importante en la planificación y la mejora de la eficiencia del sistema. Según Natalio Mema, la IA ya está siendo utilizada para procesar la información de las transacciones y los datos de georreferenciación de los colectivos. Esto permite identificar áreas que necesitan refuerzos o ajustes en las unidades, trabajando constantemente para que el sistema sea más eficiente.

El ministro destacó que, aunque el sistema está en constante mejora, la aplicación de la IA permitirá procesar la información de manera más avanzada y entregar mejores resultados en el futuro. El objetivo es optimizar un servicio que representa un costo importante para todos los ciudadanos de la provincia.