Mendoza: este es el pronóstico para este viernes 5 de junio

El viernes seguirá en Mendoza con un esquema bastante estable, pero el fin de semana llegará con más nubes, lluvias y un marcado descenso de la temperatura.

Pocas novedades muestra el tiempo este viernes en Mendoza, donde continuará el ambiente fresco y el cielo parcialmente nublado. Será una jornada sin grandes cambios en la temperatura, dentro de un panorama bastante estable en el llano provincia.

La mínima será de 6° y la máxima llegará a 17°. Además, el pronóstico adelantó que se van a registrar lluvias en el sur de la cordillera sur, mientras que en el resto de la provincia no aparecen fenómenos relevantes durante la jornada.

Calle Soldado Desconcido, tunel Mendoza Plaza Shopping-8 El tiempo en Mendoza seguirá estable este viernes, aunque en la cordillera sur se esperan precipitaciones. Milagros Lostes - MDZ