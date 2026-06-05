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Mendoza: este es el pronóstico para este viernes 5 de junio

El viernes seguirá en Mendoza con un esquema bastante estable, pero el fin de semana llegará con más nubes, lluvias y un marcado descenso de la temperatura.

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Con nubes parciales y aire fresco, Mendoza atravesará un viernes de pocas variaciones.

Con nubes parciales y aire fresco, Mendoza atravesará un viernes de pocas variaciones.

Milagros Lostes - MDZ

Pocas novedades muestra el tiempo este viernes en Mendoza, donde continuará el ambiente fresco y el cielo parcialmente nublado. Será una jornada sin grandes cambios en la temperatura, dentro de un panorama bastante estable en el llano provincia.

La mínima será de 6° y la máxima llegará a 17°. Además, el pronóstico adelantó que se van a registrar lluvias en el sur de la cordillera sur, mientras que en el resto de la provincia no aparecen fenómenos relevantes durante la jornada.

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El tiempo en Mendoza seguir&aacute; estable este viernes, aunque en la cordillera sur se esperan precipitaciones.

El tiempo en Mendoza seguirá estable este viernes, aunque en la cordillera sur se esperan precipitaciones.

El cambio empezará a verse con más claridad durante el fin de semana. Para el sábado se espera un cielo mayormente nublado, con poco cambio térmico, lluvias y lloviznas en los tres oasis cultivados y nevadas en cordillera. El domingo, en tanto, el tiempo se mostrará todavía más frío, con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas otra vez en los tres oasis cultivados, viento moderado del sur y nevadas en alta montaña.

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