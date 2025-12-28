Mendoza cierra la semana en alerta por tormentas y granizo: cuáles serán los departamentos afectados

El pronóstico para Mendoza indica un domingo que comenzará con calor intenso y terminará con tormentas fuertes.

El último domingo del año tendrá un desarrollo particular en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará calurosa y con nubosidad variable, pero hacia el final del día el escenario se volverá inestable, con tormentas fuertes y probabilidad de granizo.

Durante gran parte del día y la tarde, el ambiente será muy caluroso en toda la provincia, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. Sin embargo, con el avance de la tarde-noche se espera un desmejoramiento generalizado, con el desarrollo de tormentas en todo el territorio provincial.

mapa_alertas (42) El Gran Mendoza estará bajo alerta amarilla por tormentas durante la noche del domingo. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y granizo para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Según el organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".