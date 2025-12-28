Mendoza cierra la semana en alerta por tormentas y granizo: cuáles serán los departamentos afectados
El pronóstico para Mendoza indica un domingo que comenzará con calor intenso y terminará con tormentas fuertes.
El último domingo del año tendrá un desarrollo particular en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará calurosa y con nubosidad variable, pero hacia el final del día el escenario se volverá inestable, con tormentas fuertes y probabilidad de granizo.
Durante gran parte del día y la tarde, el ambiente será muy caluroso en toda la provincia, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. Sin embargo, con el avance de la tarde-noche se espera un desmejoramiento generalizado, con el desarrollo de tormentas en todo el territorio provincial.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y granizo para el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Según el organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".
Las tormentas más intensas comenzarán a desarrollarse durante la tarde en los departamentos del este provincial y, con el correr de las horas, avanzarán hacia el Gran Mendoza. De acuerdo al pronóstico, alrededor de las 21 se espera que los fenómenos más fuertes alcancen Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, por lo que se recomienda extremar precauciones durante la noche.