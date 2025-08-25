Mendoza arranca la semana con temperaturas primaverales
El pronóstico anticipa tiempo estable, mínimas frías y máximas en recuperación.
Este lunes 25 de agosto Mendoza tendrá una jornada de tiempo bueno, con condiciones estables y temperaturas en aumento. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima de 22°, con vientos leves del noreste.
Durante la mañana se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos. Será un inicio de semana marcado por la amplitud térmica: frío en horas tempranas y una tarde más templada, en el marco de un repunte térmico que se prolongará en los próximos días.
El tiempo para los próximos días en Mendoza
El martes continuará el buen tiempo, con temperaturas similares y un cielo algo nublado. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 23°, con vientos leves del noreste y heladas parciales al amanecer.
El miércoles mantendrá la tendencia, con cielo algo nublado y poco cambio en las temperaturas. La mínima se ubicará en 8° y la máxima en 23°, con vientos moderados del noreste.