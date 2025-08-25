Mendoza arranca la semana con temperaturas primaverales

Lunes con cielo despejado en Mendoza, mínima de 5° y máxima de 22°, acompañado por vientos leves del noreste.

Este lunes 25 de agosto Mendoza tendrá una jornada de tiempo bueno, con condiciones estables y temperaturas en aumento. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima de 22°, con vientos leves del noreste.

Durante la mañana se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos. Será un inicio de semana marcado por la amplitud térmica: frío en horas tempranas y una tarde más templada, en el marco de un repunte térmico que se prolongará en los próximos días.

El inicio de la semana mantendrá el tiempo estable y temperaturas en ascenso, con condiciones favorables también en cordillera. El tiempo para los próximos días en Mendoza El martes continuará el buen tiempo, con temperaturas similares y un cielo algo nublado. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 23°, con vientos leves del noreste y heladas parciales al amanecer.