Mendoza arranca la semana con temperaturas primaverales

El pronóstico anticipa tiempo estable, mínimas frías y máximas en recuperación.

Lunes con cielo despejado en Mendoza, mínima de 5° y máxima de 22°, acompañado por vientos leves del noreste.

MILAGROS LOSTES - MDZ

Este lunes 25 de agosto Mendoza tendrá una jornada de tiempo bueno, con condiciones estables y temperaturas en aumento. El pronóstico señala una mínima de 5° y una máxima de 22°, con vientos leves del noreste.

Durante la mañana se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos significativos. Será un inicio de semana marcado por la amplitud térmica: frío en horas tempranas y una tarde más templada, en el marco de un repunte térmico que se prolongará en los próximos días.

Se espera un sábado soleado. Foto: Santiago Tagua/MDZ
El inicio de la semana mantendrá el tiempo estable y temperaturas en ascenso, con condiciones favorables también en cordillera.

El tiempo para los próximos días en Mendoza

El martes continuará el buen tiempo, con temperaturas similares y un cielo algo nublado. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 23°, con vientos leves del noreste y heladas parciales al amanecer.

El miércoles mantendrá la tendencia, con cielo algo nublado y poco cambio en las temperaturas. La mínima se ubicará en 8° y la máxima en 23°, con vientos moderados del noreste.

