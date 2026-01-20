Mendoza apunta a mejorar su sistema educativo con una visita a Inglaterra

Mendoza mira hacia Inglaterra y el resto del mundo en busca de nuevas ideas para mejorar su sistema educativo . No se trata de copiar modelos ajenos, sino de entender cómo otros países trabajan el liderazgo, la gestión escolar y la innovación pedagógica para adaptarlos a la realidad local.

En ese marco, la provincia participa de un seminario internacional que se desarrolla del 18 al 22 de enero en Inglaterra y reúne a ministros de Educación de distintos países de América Latina. El foco está puesto en el desarrollo de habilidades de liderazgo para impulsar cambios concretos en las escuelas.

El encuentro es organizado por Comunidad Araucaria, una red que promueve el trabajo colaborativo entre responsables educativos de la región. Participan representantes de México, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros países, con una agenda pensada para compartir experiencias y desafíos comunes.

Las actividades se llevan adelante principalmente en la Universidad de Cambridge , donde los funcionarios asisten a talleres dictados por especialistas en liderazgo educativo. Allí se analizan distintas estrategias de gestión que buscan mejorar los resultados escolares desde una mirada integral.

Uno de los ejes centrales es cómo liderar procesos de transformación educativa en contextos complejos, como los que atraviesa gran parte de América Latina. La propuesta apunta a fortalecer a quienes toman decisiones dentro de los sistemas educativos, con herramientas prácticas y aplicables.

La agenda incluye actividades en la Universidad de Cambridge y recorridos por escuelas primarias y secundarias de Londres.

Desde Mendoza, el objetivo es observar qué prácticas pueden adaptarse al contexto provincial. “Ver cuáles son las problemáticas actuales y cuáles son las soluciones que los ministerios de educación pueden planificar para obtener mejores resultados”, señaló Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, al referirse a la experiencia.

Escuelas, tecnología y nuevas miradas

Además de los talleres académicos, la agenda incluye visitas a escuelas primarias y secundarias de Londres. La idea es conocer de primera mano cómo funciona el sistema educativo inglés en el aula y cómo se organizan las instituciones escolares.

El recorrido permite observar dinámicas de enseñanza, uso de tecnología y formas de trabajo con los estudiantes. Estos intercambios buscan aportar ideas que puedan enriquecer las políticas educativas mendocinas, siempre teniendo en cuenta las diferencias culturales y sociales.

La agenda internacional continuará el próximo miércoles, cuando García Zalazar participe del congreso Better Education, uno de los eventos más importantes del mundo en educación y tecnología. Allí se reúnen especialistas globales para debatir el futuro de la enseñanza y los desafíos que plantea la era digital.