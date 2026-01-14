Mendoza, en alerta naranja por fuertes tormentas y granizo: estas serán los departamentos más afectados
El pronóstico para Mendoza anticipa un miércoles marcado por el calor y la inestabilidad. Rige una alerta naranja por tormentas fuertes y granizo en varios departamentos y una alerta amarilla en el Valle de Uco.
Mendoza llegó al “codo” de la semana con un escenario dominado por el calor y una marcada inestabilidad. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles se espera una jornada calurosa, con un aumento de la temperatura y el desarrollo de fuertes tormentas hacia la tarde y la noche.
La mínima se ubicará en los 20°, mientras que la máxima podría alcanzar los 35°. Durante gran parte del día, especialmente en el Gran Mendoza, el tiempo se mantendrá estable, con cielo despejado a parcialmente nublado y ambiente caluroso, sin fenómenos significativos en horas diurnas.
Te Podría Interesar
La situación será distinta en otros sectores de la provincia. Con el avance de la tarde y hacia la noche, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y granizo para San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, General Alvear, San Rafael y el este de Las Heras. En estos departamentos se esperan tormentas de fuerte a severa intensidad, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados de lluvia estimados rondan entre 30 y 60 mm, con posibilidad de valores mayores de forma localizada.
Mirá las recomendaciones del SMN ante una alerta por tormentas
Además, rige una alerta amarilla para los departamentos que integran el Valle de Uco. Allí se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, precipitaciones intensas en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Los acumulados esperados se ubican entre 30 y 50 mm, con posibilidad de superarse de manera puntual. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.
En Malargüe rige una alerta por viento Zonda, ya que el área será afectada por este fenómeno con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Según el SMN, el Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas.
Qué zonas de Mendoza están en alerta meteorológica
De cara a los próximos días, el jueves llegará con un descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado, vientos del sector sur y tormentas durante la madrugada, con una máxima de 31° y una mínima de 22°. El viernes volverá el calor, con poca nubosidad, vientos del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 19° y los 35°.