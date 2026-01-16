Mendoza alerta por DNI que empiezan a caducar: a quiénes alcanza y cómo renovarlo a tiempo

En Mendoza , el Registro Civil difundió un recordatorio que apunta a un grupo específico de personas: quienes tienen documentos emitidos hace 15 años. El foco está puesto en el DNI tipo tarjeta y también en el viejo DNI azul, ambos con un período de validez que se cuenta desde la fecha de emisión.

La recomendación es simple y preventiva. Revisar el vencimiento con tiempo y evitar la urgencia de último momento, sobre todo en épocas en las que crecen las consultas por gestiones y salidas al exterior.

Según la información oficial, los DNI tarjeta emitidos en 2011 comienzan a perder validez al cumplirse el plazo previsto. En paralelo, el DNI azul también entra en la misma lógica de expiración: su duración es de 15 años. No se trata de un detalle menor.

Un documento vencido puede frenar trámites cotidianos, desde presentaciones administrativas hasta operaciones bancarias . También puede generar complicaciones si se planifica un viaje fuera del país, donde la acreditación de identidad es un requisito clave.

El organismo provincial insistió en que la renovación se gestione con margen. El motivo no es solo evitar filas o demoras. También es reducir el riesgo de quedar “a contrarreloj” cuando aparece una necesidad inesperada: una gestión urgente, un trámite laboral o una compra que exige validación de identidad. La clave está en actuar antes de que el vencimiento se convierta en un problema. En la práctica, tener el DNI vigente evita trabas y acelera procesos que, con el documento fuera de plazo, pueden quedar directamente en pausa.

La vía recomendada para avanzar es la aplicación M×M, la plataforma oficial del Gobierno de Mendoza para solicitar turnos. Desde el Registro Civil explicaron que el sistema permite ordenar la demanda y agilizar la atención, siempre que el usuario gestione la cita con tiempo. Además, la app no se limita al DNI: también ofrece acceso a partidas y a documentación vinculada a datos personales, lo que la vuelve útil para distintas gestiones. El mensaje del director del organismo, Agustín Píscopo, fue en esa línea: anticipación, uso del canal oficial y planificación para evitar contratiempos.

El aviso llega en un momento en el que muchas personas dan por sentado que el documento “dura para siempre”. En realidad, el vencimiento existe y se activa por fechas. Por eso, una verificación rápida puede ahorrar dolores de cabeza. Basta con mirar el DNI, ubicar la información de emisión y calcular el tiempo transcurrido. Si el documento está cerca del límite o ya lo superó, lo más conveniente es iniciar el proceso de renovación cuanto antes. La recomendación final es práctica: revisar hoy evita problemas mañana.