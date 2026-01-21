MedievalCon celebra tres años y vuelve con la convención más grande de Argentina

La convención pionera de eventos medievales en el país festeja su aniversario con una edición especial en la Ciudad de Buenos Aires.

MedievalCon es un proyecto cultural y recreativo que desde hace más de 15 años desarrolla mercados medievales, ferias temáticas y torneos de caballeros, con el objetivo de acercar la Edad Media al público actual de una manera didáctica, inmersiva y accesible para toda la familia.

Con una trayectoria que la posiciona como pionera en este tipo de propuestas en Argentina, MedievalCon se consolidó como un evento que combina rigor histórico, espectáculo a gran escala y una fuerte apuesta por la experiencia del visitante.

Un aniversario especial en Buenos Aires En el marco de su tercer aniversario como convención, MedievalCon anuncia una edición especial que se realizará el domingo 25 de enero, de 13 a 20 horas, en Complejo Art Media, ubicado en Avenida Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita.

MedievalCon(2) Esta nueva edición tendrá un especial del Señor de los Anillos. Gentileza El encuentro se desarrollará en un ambiente climatizado y contará con una programación centrada en una experiencia medieval completa, con miles de actividades y un especial temático inspirado en el universo de El Señor de los Anillos, según informaron desde la organización.

Cómo es la experiencia MedievalCon La propuesta de MedievalCon se apoya en tres pilares fundamentales que permiten recrear de forma fiel el espíritu de la Edad Media: