Maximiliano Pullaro aseguró que "ningún policía va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000" tras el sirenazo en Santa Fe

Live Blog Post

Las palabras del ministro de Seguridad de Santa Fe en medio de las protestas

Este miércoles por la mañana, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dio una conferencia de prensa en el medio de las protestas de la Policía provincial.

“En el marco de estos días que fueron particularmente desafiantes y nos tuvieron a todos abocados para garantizar la operatividad y la seguridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Para empezar, vamos a decir que a lo largo de todo este proceso la seguridad estuvo garantizada", comenzó Cococcioni.

“Los días previos a (las manifestaciones de) ayer, teníamos un promedio de no menos de 100 móviles en la ciudad de Rosario, 140 caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre 50 y 60 móviles de las Fuerzas Federales. Se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas”, aseguró el ministro de Seguridad.

Enseguida, Cococcioni manifestó: “En los días previos, hicimos un ofrecimiento al diálogo que finalmente fue frustrado porque no se logró esta relativa normalización de la operatividad. Pero, en ningún momento nos negamos a dialogar”. Asimismo, aclaró: “No podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionante de la operatividad policial posterior. Para sentarnos a dialogar pedimos que se reestablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana”.

“Cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad hacia la ciudadanía, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede del Gobierno. En el marco de este conflicto, la seguridad nunca fue descuidada en la provincia de Santa Fe", enfatizó el funcionario provincial.

En la conferencia, Cococcioni expresó con tono imperativo: "Quiero instar al escaso personal policial que aun queda sin haber recuperado la normalidad del servicio, se presenten ya, tomen el arma, tomen el chaleco y, de inmediato, se reintegren al servicio en la Policía de Santa Fe. Esto significa que van a salir, en lo inmediato, en la situación de disponibilidad en la que habían sido colocados".

"Entendemos el fondo de los reclamos y lo consideramos aceptable. No se planteó ninguna medida que fuera no razonable. El reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial", señaló.