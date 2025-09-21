Más que nuestras emociones: cómo la ansiedad refleja nuestro equilibrio interno

Todos somos ansiosos. Más, menos, pero todos lo somos. Es un malestar individual pero también social. Sufrimos de eso en nuestras emociones . Nos molestamos con la ansiedad y ubicamos en ella un obstáculo tal, que nos justifica para no poder continuar ni tener ni hacer frente a nuestros compromisos.

Desde el punto de vista psicoanalítico, la ansiedad se entiende como una señal de alarma que surge cuando el Yo (la parte consiente de la personalidad) se siente amenazado por impulsos inconscientes o situaciones reprimidas que pueden quebrantar las defensas psicológicas y causar conflictos.

Según Sigmund Freud , la ansiedad es una respuesta emocional que se produce cuando el Yo percibe un peligro interno (algo que puede resultarnos de carácter inaceptable) o externo (situaciones concretas de estrés ). Esta señal provoca mecanismos de defensa como la represión, la negación o la proyección, para evitar que el individuo sea consciente de los impulsos o deseos amenazantes.

En este sentido, la ansiedad puede ser vista como un modo de proteger a la persona de enfrentar aspectos de sí mismo que resultan inaceptables o mortificantes. Cuando estos mecanismos de defensa no son efectivos, la ansiedad puede manifestarse en forma de síntomas como por ejemplo, el famoso ataque de pánico, fobias o comportamientos compulsivos (en donde la repetición reina en cada paso que la persona decide dar).

MOTTA2 “Ansiedad” de Sol Buscio (Editorial El Ateneo, 2025) Gentileza.

Lo que vemos de la ansiedad es sólo la punta del iceberg

Afirma Sol Buscio, autora de “Ansiedad” (Editorial El Ateneo, 2025), es licenciada en Psicología. Ella nos recuerda que debemos entender qué significa la ansiedad para cada uno, porque es una invitación a mirarnos, a escucharnos y sobre todo, a construir lo que necesitamos para volver a estar bien. La ansiedad no solo se siente en la mente, sino que cobra su forma corporal que se verifica en palpitaciones, mareos y otros síntomas que nos indican que podemos llegar a estar en riesgo. Siguiendo con su orientación, Buscio nos recuerda que la ansiedad es un mensaje de un desequilibrio interno que se manifiesta en forma de sensaciones incómodas y angustiosas. La ansiedad no es nuestra enemiga. Es señal. Indica que algo no se encuentra en equilibrio dentro de uno.

Cuando se considera simplemente como un signo de alerta, la ansiedad puede equipararase al miedo. La ansiedad nos avisa de amenazas externas o internas: es un seguro de vida puesto que impulsa a la persona a llevar a cabo los pasos necesarios para prevenir esta amenaza o para minimizar sus efectos. Ejemplos en la vida diaria son la preparación de un examen, el evitar que una pelota nos rebote en la cabeza, entrar a escondidas en el dormitorio para evitar un castigo y correr para no perder el último tren. De esta forma, la ansiedad evita daños avisando a la persona para que ponga en marcha mecanismos que alejan la amenaza.

La ansiedad puede equipararase al miedo

En cuanto a la ansiedad de carácter patológico, el principal tratamiento es verificar el malestar desde otros lugares. Tratando de desentrañar aquello que insiste como lo intolerable. Lo refiere precisamente Sol Buscio cuando nos dice que no se trata de cómo respiramos, cómo dormimos o con quienes compartimos nuestra energía sino también de qué historia nos estamos contando en la cabeza. Puesto que en numerosas ocasiones, la ansiedad no nace de una situación que ocurre en la realidad, sino de aquellos pensamientos que repetimos una y otra vez sin cuestionar nada acerca de ellos. ¡¿Qué mejor que el espacio de un análisis personal para comenzar a desanudar estos interrogantes?!

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Conduce todos los martes a las 20:00 el programa MEGAPSINEPOLIS que pueden escuchar en Radio Amadeus, FM 91.1.

IG: @carlosgustavomotta