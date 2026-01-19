Martes caluroso y sin alertas en Mendoza: cuándo vuelven las lluvias
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, Mendoza vivirá una jornada calurosa, con una máxima de 35ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este martes 20 de enero Mendoza vivirá una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. De momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió ningún tipo de alerta para la jornada.
La mínima esperada es de 19ºC, en tanto que la máxima es de 35ºC.
Así estará el tiempo este martes
- Viento: Circulación leve desde el norte hacia el sur desde el amanecer, primero sobre la franja Este provincial y luego se extiende al resto de la provincia a partir del mediodía. Persistiría hasta las 2-3 del miércoles.
- Nubosidad: Cielo completamente despejado toda la jornada.
- Alta Montaña: Cielo despejado todo el día.
- Pronóstico para los próximos días en Mendoza
Para el miércoles se espera otra jornada calurosa, con una máxima cercana a los 36ºC y una mínima alta, de 23ºC. Para mitad de semana comienzan a aparecer las probabilidades de tormenta y desmejora el tiempo en cordillera.
El jueves, en tanto, se anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Se anuncian precipitaciones aisladas, tanto en el llano como en alta montaña. Baja la máxima, que rondará los 32ºC.