Martes caluroso y sin alertas en Mendoza: cuándo vuelven las lluvias

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, Mendoza vivirá una jornada calurosa, con una máxima de 35ºC.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa que este martes 20 de enero Mendoza vivirá una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. De momento, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió ningún tipo de alerta para la jornada.

La mínima esperada es de 19ºC, en tanto que la máxima es de 35ºC.

Así estará el tiempo este martes Viento: Circulación leve desde el norte hacia el sur desde el amanecer, primero sobre la franja Este provincial y luego se extiende al resto de la provincia a partir del mediodía. Persistiría hasta las 2-3 del miércoles.

Circulación leve desde el norte hacia el sur desde el amanecer, primero sobre la franja Este provincial y luego se extiende al resto de la provincia a partir del mediodía. Persistiría hasta las 2-3 del miércoles. Nubosidad: Cielo completamente despejado toda la jornada.

Cielo completamente despejado toda la jornada. Alta Montaña: Cielo despejado todo el día.

Cielo despejado todo el día. Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para el miércoles se espera otra jornada calurosa, con una máxima cercana a los 36ºC y una mínima alta, de 23ºC. Para mitad de semana comienzan a aparecer las probabilidades de tormenta y desmejora el tiempo en cordillera.