Martes agobiante en el AMBA: con alerta naranja, la temperatura llegará a 37 grados

El Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) tendrá este martes 30 una jornada marcada por el calor extremo , con una temperatura máxima que alcanzará los 37 grados , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El día comenzará con una mínima elevada, cercana a los 25 °C , lo que anticipa una jornada pesada desde las primeras horas de la mañana, sin alivio térmico significativo.

Durante el martes se espera cielo parcialmente nublado , con intervalos de sol a lo largo de toda la jornada. No hay probabilidad de lluvias, por lo que el calor se mantendrá de forma sostenida.

Los vientos serán leves a moderados, sin cambios significativos que permitan bajar la sensación térmica, que podría ubicarse por encima de los valores oficiales durante la tarde.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan hidratarse con frecuencia , evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17 horas y reducir la actividad física al aire libre durante los momentos de mayor calor.

También se sugiere prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

Cuándo llega el alivio

Si bien el martes será el día más caluroso del tramo inicial de la semana, el pronóstico anticipa un descenso gradual de la temperatura a partir del miércoles, aunque el calor seguirá presente.

De esta manera, CABA atravesará un martes sofocante, en el marco de una seguidilla de días típicamente estivales, sin lluvias a la vista en el corto plazo.