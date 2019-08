Marta Vicente: "El arte es lo que sale, es mi visión , es lo que soy"

Cuadros góticos, con camas, ámbitos con vírgenes y animales dentro de la casa... Algunos elementos que forman parte del mundo de Marta Vicente.

La ilustradora, que en esos primeros ensayos no se sintió capaz de desarrollarse en el mundo de la pintura, dio el gran salto al impulsar sus propios proyectos editoriales y los alternó con exposiciones en galerías de arte.

¿Cómo es el proceso de la maestra del arte lowbrow? Enterate a través de MDZ Arte.

¿Autodidacta o estudiada?

Estudié Artes en la Universidad Nacional de Cuyo. Y nunca paré, siempre estoy aprendiendo algo.

¿Qué es el arte para vos?

Creo que es una forma de aprendizaje que nos ayuda a entendernos y conectarnos emocional y espiritualmente con el mundo que nos rodea .

Marta Vicente

¿Qué expresa?

Es una expresión de quién sos. Miramos el mundo, lo que nos rodea, y todo eso se transforma adentro nuestro y lo que sale es mi visión , es lo que soy.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Creo que nació conmigo, nunca recuerdo haber pensado en ser artista. Siempre fui muy curiosa y muy imaginativa, siempre soñando. Recuerdo a mi maestra de primaria decirme muchas veces. “¡Vicente: bajá de la palmera!”. Después mis manos empezaron a hacer más que a pensar.

¿Qué sentís cuando pintas?

Siento lo mismo que cuando preparo una comida. Estoy compenetrada en lo que estoy haciendo, preparo los colores, mezclo, borro, lijo, etc . Pintar para mí es un trabajo, lo que va saliendo y lo que queda eso ya no me pertenece.

Marta Vicente

¿Cómo te enfrentas a un lienzo blanco o un material sin forma?

Ahora ya no me afecta tanto ese blanco silencioso . Generalmente no hago bocetos pero confío en el proceso. Así que doy algunas vueltas y siempre algo sucede.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Tengo una vaga idea de lo que voy a realizar, generalmente algún modelo que me interesa, un objeto o una foto antigua, pueden ser el punto de partida. Después están los colores, los lápices con los que trabajo y son parte importante de eso que dibujo.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Algunos me gustan mucho y pienso como pude hacer algo tan bello. Otros no me dicen nada y otros me asustan.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Cuando nos fuimos a Buenos Aires con Luis Scafati mi compañero, era un difícil momento económico y ahí empecé a ilustrar en algunas revistas infantiles.

Marta Vicente

Hice esculturas en papel maché, grabados, di clases, recorrí todos los caminos que te llevan a vivir del arte.

¿Se puede?

Sí, se puede.

¿Cuál es tu sueño?

Creo que ya lo realicé vivir haciendo lo que me gusta.

¿Te gusta mostrar lo que haces? Como te llevas con el marketing?

Si me gusta mostrar lo que hago, es algo necesario ver mi trabajo en otros ámbitos que no son mi estudio. Manejo las redes pero tranqui.

Marta Vicente

¿Qué te inspira?

Me gusta el arte gótico sobre todo los pintores flamencos y alemanes, los paisajes de Patinir, el LLorenés, las fotos antiguas que me acompañan y que son mi familia “artística”.

¿Cuándo sentís que terminas un cuadro y cuando lo empezas?

Nunca siento que lo termino. Así que empiezo otro para que descanse.

¿Cómo le ponés valor a tu obra?

Dejo que se ocupen los galeristas y sigo su dirección.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

Ahora que paso más tiempo en Mendoza estoy más conectada con los mendocinos que con los turistas.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

En un lugar donde este cuidado y rodeado de otros hermosos cuadros.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea un cuadro tuyo?

Ahh me encantaría tener "La isla de los Muertos" de Arnold Bocklin un pintor suizo simbolista y romántico.

Como todos los simbolistas nunca explicaron del todo, el significado de su pintura, y eso no hizo más que multiplicar su misterio.